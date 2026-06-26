El comité de empresa de Glovo Álava se reunirá por primera vez el lunes con la dirección de la empresa

VITORIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Glovo Álava se reunirá el próximo lunes, por primera vez, con la dirección de la compañía para abordar cuestiones como la organización de las jornadas y los descansos.

El comité, compuesto integramente por representantes de Comisiones Obreras (CCOO), abordará la organización de las jornadas y los descansos, la gestión de incidencias, según ha informado el sindicato en un comunicado.

También tratarán en la reunión de la transparencia de los sistemas algorítmicos y el acceso a la información necesaria para el ejercicio de la representación sindical.

El encuentro se producirá "después de varios meses de trabajo del comité de empresa, con el apoyo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Euskadi".

Durante esos meses, CCOO ha constituido dicho comité, "con representación de toda la plantilla", y ha puesto en marcha iniciativas como un servicio permanente de atención sindical para 'riders' en Vitoria-Gasteiz.