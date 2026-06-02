Un concierto solidario con Bilbotxeros Band recaudará fondos para Retina Bizkaia Begisare el próximo día 13

Cartel del concierto solidario de Bilbotxeros Band en Bilbao para recaudar fondos a favor de Retina Bizkaia Begisare. - BEGISARE

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao acogerá el próximo 13 de junio un concierto solidario a cargo de Bilbotxeros Band para recaudar fondos a favor de Retina Bizkaia Begisare, la asociación vizcaína de distrofias hereditarias de la retina y otras causas de baja visión.

Organizado por la asociación, con la colaboración de Bilbotxeros Band y el apoyo de la Fundación BBK, el evento 'Voces por la visión' propone "una experiencia musical participativa y solidaria en la que el público podrá disfrutar de grandes éxitos del pop-rock desde los años 60 hasta la actualidad", han explicado desde Begisare.

La recaudación del concierto de Bilbotxeros Band, una formación que combina banda de rock y más de 30 voces graves, se destinará a apoyar la labor de Retina Bizkaia Begisare, entidad que trabaja desde hace diez años en la mejora de la calidad de vida de las personas con distrofias hereditarias de la retina y baja visión mediante programas de atención social, acompañamiento emocional, sensibilización y apoyo a la investigación científica.

De este modo, con los recursos recaudados se apoyarán los programas de atención integral a personas afectadas y de sensibilización social de la entidad.