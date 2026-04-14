El Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes abre inscripciones para su 66ª edición

Cartel de la 66ª edición del Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes - AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Güeñes (Bizkaia) y la Asociación Soineko han abierto hasta el 31 de agosto las inscripciones para la 66ª edición del Concurso Internacional de Vestidos de Papel, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Parque Arenatzarte, escenario habitual de un desfile que transforma el papel en "auténticas obras de arte".

Según han indicado los organizadores, tras el éxito del 65 aniversario, el certamen encara una nueva edición con el objetivo de seguir creciendo y atrayendo talento procedente de distintos puntos del territorio.

Desde la organización han hecho un llamamiento abierto a modistos, diseñadores, alumnado de Bellas Artes, estudiantes de moda y personas aficionadas a la costura a participar en un concurso que combina creatividad, técnica y tradición en un formato único. "Es una oportunidad para mostrar talento, experimentar y formar parte de una historia viva que sigue evolucionando año tras año", han destacado desde la Asociación Soineko.

Uno de los elementos diferenciales del certamen sigue siendo su exigencia técnica, de forma que todos los vestidos deberán estar confeccionados exclusivamente en papel y cosidos, ya sea a mano o a máquina, sin el uso de pegamentos, grapas u otros materiales ajenos a la costura. Este requisito convierte cada diseño en una pieza de alto valor artesanal, donde el ingenio y la precisión marcan la diferencia.

Al igual que en ediciones anteriores, el concurso se estructura en dos categorías -Infantil y Adultos- y valorará tanto el diseño como el corte y confección de cada propuesta. En este sentido, el jurado tendrá en cuenta aspectos como la originalidad, la coherencia estética, el acabado técnico o el trabajo artesanal, garantizando un alto nivel de exigencia en la selección de los trabajos premiados.

La inscripción podrá formalizarse a través del correo electrónico (soinekovestidospapel@gmail.com), o mediante el formulario online habilitado por la organización en la web del concurso.

Como parte del proceso, los participantes deberán remitir muestras de los materiales utilizados, así como una breve descripción técnica del diseño presentado. Además, cada diseño deberá acudir acompañado de su modelo, aunque desde la organización se facilitarán modelos no profesionales a quienes lo soliciten, favoreciendo así la participación y el acceso al certamen.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para asistir al desfile con localidad de asiento estarán disponibles a partir del 1 de julio en la web oficial (www.vestidosdepapel.com), al precio de 2,5 euros. El acceso de pie será gratuito.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la preservación de los vestidos de papel por parte de la Asociación Soineko, contribuyendo así a mantener viva esta tradición y a seguir proyectándola hacia futuras generaciones.