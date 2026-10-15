Confebask afirma que la huelga general es "oportunista" y "más política que laboral", y no se siente "interpelada"

Archivo - La nueva presidenta de Confebask, Tamara Yagüe - H.BILBAO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado que la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre es "oportunista" y "más política que laboral" por lo que los empresarios vascos no se sienten "interpelados".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Yagüe se ha mostrado convencida de que la próxima huelga del 11 de noviembre convocada por los sindicatos tanto en Euskadi como en el ámbito estatal por la vivienda y los salarios, es "una huelga política", tal y como han admitido algunos representantes sindicales.

Según ha explicado, este pasado miércoles, la patronal vasca recibió el fax de la convocatoria de huelga en la que los convocantes justifican la medida para "sacar el salario mínimo interprofesional o para que los salarios garanticen una vía digna".

"Parece que lo que se ha hecho es justificar una huelga que realmente es más una huelga política que una huelga realmente laboral". "Nosotros no nos sentimos identificados con el propósito de la huelga. Creemos que es una huelga oportunista y que es una huelga más política que laboral", ha manifestado.

"INTERPELADOS"

Tamara Yagüe ha defendido que las huelgas "tienen que tener una finalidad y estar justificadas para que sea viable", por lo que ha insistido que, ante las razones que esgrimen los sindicatos, los empresarios no se sienten "interpelados".

Además, ha recordado que "hace cuatro días también hubo, como quien dice, una huelga sobre el SMI" que "ni fue exitosa ni quedó clara, porque está en el Tribunal Supremo, pero hay que recordar que el TSJPV nos dio la razón", en referencia a la petición sindical a la patronal para negociar un SMI propio en Euskadi.