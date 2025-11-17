El I Congreso internacional House Action, que se celebra el miércoles, supera ya las 400 personas inscritas

SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El primer congreso internacional House Action sobre zonas tensionadas, que se celebra este próximo miércoles en Tabakalera de San Sebastián, supera las 400 personas inscritas y son las últimas horas para apuntarse.
El Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana ha realizado un llamamiento final a profesionales, organizaciones, estudiantes, entidades sociales y ciudadanía a inscribirse gratuitamente en este encuentro.
Como novedad respecto a la última actualización, Vivienda ha anunciado que la apertura institucional contará con la participación del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.
El encuentro reunirá a representantes institucionales y expertos de ciudades vascas, Barcelona, Alcorcón, L'Hospitalet de Llobregat, París, Viena, Ámsterdam o Biarritz, entre otras.
El congreso se desarrollará de 09.00 a 18.30 horas y reunirá a más de una treintena de ponentes procedentes de Alcorcón, Ámsterdam, Barakaldo, Barcelona, Biarritz, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Errenteria, L'Hospitalet de Llobregat, Irun, París, Pamplona-Iruña, Viena y Vitoria-Gasteiz. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, será la encargada de cerrar la jornada.
La cita surge un año después de la puesta en marcha de las Zonas Tensionadas en Euskadi y se plantea como un foro práctico, centrado en medidas que ya están siendo aplicadas o que podrían ponerse en marcha a corto plazo.