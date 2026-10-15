El consejero de Seguridad censura que el 11N se haya convertido en Euskadi en "una huelga contra el Gobierno Vasco"

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Seguridad ha censurado que la convocatoria del 11 de noviembre, convocada inicialmente en el ámbito estatal, se haya convertido en Euskadi en "una huelga política" contra el Gobierno Vasco.

Durante su participación en Bilbao, en el Foro Gran Vía, promovido por BBK, el consejero ha recordado que los convocantes de la jornada de huelga en el País Vasco la han calificado de "política", por lo que considera que, "desde un punto de vista político", también se puede añadir algo".

Bingen Zupiria ha llamado la atención sobre el hecho de que "una jornada de huelga que ha sido convocada a nivel estatal, que ha sido apoyada por las principales organizaciones sindicales del Estado español, que casi ha sido apoyada por el Gobierno de España, o por parte de él, discurra de una manera y, en Euskadi, las cosas también en eso tengan que ser diferentes".

En su opinión, aunque algunos sindicatos "hayan aprovechado el mismo día para celebrar la huelga", esta se ha convertido en "una huelga contra el Gobierno vasco y contra el Gobierno de Navarra" pero "no parece que vaya contra algunos ayuntamientos" y "quizás sí contra otros".

"Esta es una decisión política, es una huelga política y tiene como objetivo combatir políticamente al Gobierno que yo represento. Desgraciadamente, en Euskadi suceden cosas que no pasan en otros lugares", ha concluido.