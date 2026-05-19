El Consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa se reúne en el Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi - DFG

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha celebrado este martes su reunión semanal en el Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi. El alcalde, Jon Enrique Galarza, les ha recibido en la plaza del Ayuntamiento y, posteriormente, con la diputada general, Eider Mendoza, a la cabeza, los diputadas forales han celebrado la sesión en la casa Iriarte-Erdikoa, donde se encuentra ubicado el centro museístico.

"Ormaiztegi es un municipio caracterizado por una industria competitiva, así como importantes valores histórico-culturales. Ha sido testigo de pasajes y personajes importantes de nuestro territorio y de nuestra historia, tal y como nos recuerda la casa natal de los hermanos Zumalakarregi", ha destacado Mendoza.

La diputada general ha reivindicado "municipios pequeños vivos, habitables, que garanticen el bienestar de la ciudadanía" y ha reiterado el compromiso de la Diputación en "los valores de colaboración y de trabajo conjunto, para seguir impulsando oportunidades y bienestar en Ormaiztegi, al igual que en el resto de municipios pequeños".

Por su parte, el alcalde de Ormaiztegi ha afirmado que "los municipios pequeños somos la realidad más numerosa de Gipuzkoa y los retos de futuro no miran al tamaño de los pueblos" y ha citado entre ellos la vivienda, el fortalecimiento de los servicios sociales o la transición ecológica. A su juicio, para afrontarlos, "resulta imprescindible la colaboración interinstitucional y el encuentro de hoy consolida este camino".

El Consejo de Gobierno se ha reunido en Ormaiztegi en el marco de las sesiones itinerantes que está celebrando en esta legislatura, que suman ya 23 encuentros de este tipo.