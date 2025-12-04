El consorcio vasco comprará la antigua Ibermática a Ayesa y aún no está decidido donde estará la sede

Archivo - Mikel Jauregi - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha confirmado que un consorcio vasco, del que forma parte el Gobierno Vasco, junto con las fundación BBK y Kutxabank, comprará la división tecnológica de la ingeniería Ayesa, en la que está incluida Ibermática con sedes en San Sebastián y Zamudio (Bizkaia), aunque ha señalado que aún no está decidido donde se fijará su sede.

Así lo ha confirmado Jauregi en el foro Gipuzkoa al día de Diario Vasco y Telefónica, al explicar que el consorcio vasco tiene una "relación muy fluida" con José Luis Manzanares Abasolo, propietario del 30% de la antigua Ibermática.

Según ha señalado, lo que se está adquiriendo es "más grande" que la parte de Ibermática integrada en Ayesa, Ayesa IT, "que es un negocio de mucho éxito, bajo el liderazgo de Manzanares Abasolo, que tiene una sensibilidad muy especial hacia nuestra tierra, porque su madre es de Bilbao".

"Ha habido conversaciones con ellos diciendo: ¿qué vais a hacer vosotros, váis a salir, os quedáis, os quedáis con nuevos socios capitalistas, qué es lo que va a suceder?, y ahí, poco a poco, pues vamos deshojando un poco lo que va a ser la fotografía del acuerdo", ha indicado.

En todo caso, ha manifestado que tienen "exclusividad" en esa negociación hasta finales de año, y espera finalizar el año "celebrando, tomando las uvas, ya con el acuerdo cerrado".

Mikel Jauregi ha destacado que en esa puja por Ibermática ha habido "muchos fondos de gran renombre", pero el consorcio vasco "ha sido capaz de crear, de tejer una propuesta, una oferta atractiva y esta oferta atractiva está abierta a más socios".

ARRAIGO

También ha añadido que la parte industrial "hay que cerrarla", y ha subrayado que, en este aspecto, para el Gobierno Vasco, el arraigo "es muy importante". En este aspecto, ha precisado que existen "tres patas para el desarrollo industrial, por supuesto la de industria, pero también la de finanzas y también la de ciencia".

Jauregi ha incidido en que, para finales de mes, tienen que definir "el pacto de socios inicial, pero se puede cambiar también", y ha apuntado que los vendedores quieren "es el cash" y eso "lo tenemos". "BBK ha puesto 100 millones, Indar-Kutxabank ha puesto 100 millones, y nosotros somos el comodín", ha apuntado, para añadir que, "si se anima más gente, pues fenomenal, quitamos el comodín". "Nosotros ponemos 'equity'", ha señalado.

"BIENVENIDOS TODOS"

Preguntado por la falta de algún socio guipuzcoano en ese consorcio para la compra de Ayesa, como la Fundación Kutxa, cuando sí están BBK y la Vital, ha señalado que "por supuesto" cabe la posibilidad de que se incorpore alguno. "Todos son bienvenidos a la cuadrilla, sobre todo a una cuadrilla que está comprometida, que tiene tanta importancia en Donostia y en Gipuzkoa", ha afirmado.

Sobre dónde estaría la sede de Ayesa tras la compra, si en San Sebastián o en Zamudio, ha dicho que el consorcio lo tendrá que decidir porque "todavía" no lo está. "Esas cosas poco a poco se tienen que decidir, y también cuando veamos los accionistas que vamos a tener", ha afirmado.

Respecto a una posible incorporación de inversores extranjeros, el consejero ha señalado que la cuestión es mantener los "centros de decisión en Euskadi". "Eso es lo que queremos hacer", ha mantenid, para añadir que para eso "hay que tener control".

A su juicio, si en Euskadi se apuntan fondos de inversión extranjeros, "fenomenal", pero con la premisa de que "el centro de decisión se queda aquí y el control se mantenga desde aquí".