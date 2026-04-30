La consultora Almudena Rodríguez Pardo y Cebek ofrecen un taller práctico sobre metodologías ágiles para empresas

BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora internacional, conferenciante y formadora Almudena Rodríguez Pardo va a impartir una jornada y un taller práctico en colaboración con la Confederación Empresarial de Bizkaia-Cebek sobre metodologías ágiles para empresas que desarrollan su actividad en entornos cambiantes.

La actividad, apoyada por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y por Rodríguez Pardo y Assocs, se desarrollará a través de una jornada formativa de dos horas el 7 de mayo y por un taller práctico de tres horas el 11 de mayo en la sede de Bilbao de la patronal vizcaína.

Según han informado los organizadores, el objetivo de la actividad es ofrecer a responsables de startups, pymes y empresas herramientas para mejorar la gestión de proyectos, sus equipos humanos y su competitividad. En concreto, ofrecer una visión clara, práctica y crítica sobre las metodologías ágiles, comprendiendo sus fundamentos, principales marcos de trabajo y posibilidades reales de aplicación en las organizaciones.

De este modo, se identificará qué aporta realmente la agilidad a la gestión de proyectos, a los equipos y a la competitividad empresarial, favoreciendo el desarrollo de una mentalidad 'Lean y Agile' que permita impulsar procesos de adaptación, mejora y transformación en startups, pymes y empresas que operan en entornos cambiantes. Se trata de una formación gratuita para empresas asociadas a Cebek.

Almudena Rodríguez Pardo es consultora internacional, conferenciante y formadora especializada en transformación organizacional, inteligencia artificial, metodologías ágiles y liderazgo empresarial. Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico y de consultoría, ha acompañado a numerosas organizaciones europeas y latinoamericanas en sus procesos de cambio hacia la agilidad, combinando una profunda comprensión técnica con una visión estratégica del negocio.