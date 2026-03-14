Continúa la búsqueda del exalcalde de Ispaster desaparecido en Mendexa, sin recursos marítimos por el temporal

BILBAO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de emergencia continúan la búsqueda del exalcalde de Ispaster, que desapareció la noche del pasado martes, aunque por el momento sin recursos marítimos debido al temporal que mantiene activado un aviso amarillo por riesgo para la navegación en las primeras dos millas de mar, según ha detallado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El pescador y exalcalde de Ispaster, de 82 años de edad, fue a pescar lapas durante la noche del pasado martes cuando se le perdió la pista, y la familia alertó a la Ertzaintza de que no habría regresado a casa.

Agentes de la Policía vasca activaron la búsqueda, con el apoyo de un helicóptero y drones UVR, a los que se sumaron otros efectivos de emergencias. El rastreo ha proseguido, sin resultado hasta las 11 horas, de este sábado, y sin recursos en el mar hasta que las condiciones mejoren.