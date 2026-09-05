Continúa en comisaría el sospechoso del homicidio del pasado jueves en Barakaldo, a la espera de comparecer ante el juez

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BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sospechoso del homicidio el pasado jueves de un hombre de 48 años en Barakaldo por un tiroteo permanece este sábado, y desde el día de los hechos, detenido en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad a Europa Press.

La víctima del tiroteo falleció esa misma noche, horas después, en el hospital al que había sido trasladado. El suceso ocurrió sobre las ocho y media de la tarde en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde la víctima fue disparada varias veces con una escopeta. El autor de la agresión huyó del lugar en un vehículo.

Varios recursos policiales se trasladaron al lugar, así como personal sanitario, que atendió a la víctima, que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció sobre las once de la noche.

Una patrulla localizó al presunto agresor circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde fue detenido por los agentes, que, en un registro del interior del vehículo, encontraron el arma utilizada en la agresión. El arrestado, también de 48 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza, donde continúa a la espera de comparecer ante el juez.

La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según las primeras hipótesis, "podría tener un carácter sentimental".