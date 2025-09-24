Continúan en comisaría los tres detenidos por el homicidio con arma blanca de un joven el domingo

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres detenidos por su supuesta implicación en el homicidio de un hombre agredido con arma blanca en la calle Fika de Bilbao el pasado domingo, continúan en dependencias de la Ertzaintza a la espera de pasar disposición judicial, según ha informado a Europa Press el departamento de Seguridad.

Los hechos ocurrieron hacia las siete menos cuarto de la mañana del domingo cuando se solicitó la presencia policial en esa calle del barrio de Solokoetxe, al haberse producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después, fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció.

La primera de las detenciones se practicó en Bilbao, la segunda en Getxo (Bizkaia), y la tercera también en la capital vizcaína tras entregarse esta persona.

Los tres detenidos son hombres tienen 31, 21 y 28 años. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para poder esclarecer lo sucedido el domingo pasado en la calle Fika de Bilbao. Los arrestados permanecen en Comisaría a la espera de prestar declaración ante el juez.