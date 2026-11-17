La conversión del edificio de AEMET en San Sebastián en 42 apartamentos dotacionales para jóvenes comenzará "en 2028" - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha anunciado que las obras para convertir el antiguo edificio de AEMET del barrio de Intxaurrondo de San Sebastián en 42 apartamentos dotacionales para jóvenes, en régimen de arrendamiento protegido, "arrancarán en 2028".

En un comunicado, el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha dado cuenta de que el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la aceptación de la cesión gratuita del inmueble estatal de Villa Etxaide Borda, situado en la calle Caserío Parada 48.

Según ha indicado, su Departamento licitará conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para "acortar plazos". "La documentación técnica estará lista durante el primer trimestre de 2027", ha indicado el consejero, que ha destacado que "se trata de una captación de suelo muy esperada y enmarca la operación en la estrategia de recuperación de edificios públicos e inmuebles en desuso para ampliar el parque de alojamientos asequibles".

Itxaso ha puesto en valor "el trabajo realizado para hacer posible esta operación" y ha defendido "la necesidad de movilizar todos los recursos públicos disponibles para ampliar la oferta de vivienda y alojamiento asequible".

Según ha detallado, su Departamento dispone ya de un estudio y un anteproyecto previo, realizado por el estudio MID Arquitectura, que "servirá como punto de partida para definir la intervención" y la previsión es que la documentación técnica necesaria para sacar a licitación conjuntamente el proyecto y la obra "esté preparada durante el primer trimestre de 2027".

"La propuesta plantea la rehabilitación y transformación del edificio mediante el aprovechamiento de su estructura existente, la reorganización de los espacios interiores y la creación de alojamientos luminosos, eficientes y con altos estándares de habitabilidad", ha explicado. El programa residencial contempla 38 apartamentos de una habitación y otros cuatro adaptados de dos habitaciones, además de espacios comunes orientados a favorecer la convivencia.

El proyecto contempla también la reutilización del aparcamiento existente en planta sótano, con capacidad para 42 plazas ampliables a 44, así como la creación de más de 500 metros cuadrados de huertos urbanos comunitarios en plataformas aterrazadas frente a la fachada oeste.

Para hacer posible esta transformación, el Gobierno Vasco ha incorporado en el presupuesto de 2027 una partida de siete millones de euros, destinada a la rehabilitación del edificio, su adecuación residencial, la urbanización exterior y las actuaciones necesarias para convertirlo en un nuevo recurso público de apartamentos dotacionales.

EDIFICIOS EN DESUSO

Itxaso ha destacado que esta actuación se suma a "otras operaciones que el Gobierno Vasco ha impulsado, tiene en marcha o estudia en distintos municipios de Euskadi para recuperar inmuebles existentes y convertirlos en nuevos alojamientos y viviendas protegidas".

En este sentido, ha indicado que se "estudia la posibilidad de desarrollar una nueva operación de estas características en el antiguo colegio La Merced, una iniciativa sobre la que ya se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento".