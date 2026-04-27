COP Bizkaia celebra la quinta edición de Psikologia Kalean con actividades en Barakaldo, Zalla, Bilbao y Abadiño en mayo

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Bizkaia celebrará a lo largo del mes de mayo la quinta edición de Psikología Kalean, que llevará actividades para acercar los distintos aspectos de la salud mental a Barakaldo (7 y 8 de mayo), Zalla (días 12 y 13), Bilbao (días 14 y 15) y Abadiño (días 18 y 21).

Según ha informado el colegio en un comunicado, esta nueva edición del programa se pondrá el foco en la salud psicológica, la ansiedad, los cuidados, la maternidad y paternidad, el suicidio, y la adolescencia, entre otras cuestiones.

La decana, Begoña Rueda, ha subrayado que el objetivo último "es acompañar a las personas y a la comunidad en la mejora de su bienestar y su calidad de vida, poniendo el conocimiento psicológico al servicio de la sociedad".

Bilbao será el escenario central donde se llevará a cabo el grueso de la programación con una agenda repartida entre dos carpas que se ubicarán en el lateral del Teatro Arriaga.

Durante estas jornadas, además de abordar cuestiones como la salud emocional, el autocuidado, las relaciones de pareja, la memoria, la maternidad y paternidad, o la reincorporación al mundo laboral tras una enfermedad, también se invitará al alumnado de distintos centros de Bizkaia a reflexionar sobre la ansiedad y los liderazgos tóxicos en el aula.

Este año también se repetirá el simulacro de rescate en la ría, que tendrá lugar el día 15 a partir de las 16.00 horas. Al igual que en pasadas ediciones, participarán la DYA, la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza y el Grupo de intervención psicológica para emergencias y catástrofes (GIPEC) del COP Bizkaia, un grupo que trabaja por facilitar la intervención psicológica de manera rápida y eficaz en situaciones de emergencia, desastre y catástrofe, como ocurrió en 2024 con la Dana en Valencia, han explicado.

El programa comenzará el recorrido en Barakaldo con actividades dirigidas al alumnado y centradas en la prevención y la convivencia en el ámbito educativo, con la actividad 'Rumores y liderazgos tóxicos en el aula: qué son y cómo reconocerlos'.

Por su parte, Zalla será sede de Psikologia Kalean los días 12 y 13 de mayo, y Abadiño los días 18 y 21, "reforzando el carácter itinerante de una iniciativa que busca acercar la psicología a distintos puntos de Bizkaia", han asegurado.