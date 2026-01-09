Cortado el peaje de Biriatou para camiones de más de 3,5 toneladas por las protestas de los agricultores franceses

Archivo - Vehículos se dirigen a la frontera con Francia, en Irun y Biriatou - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La AP-8, a la altura del paso fronterizo de Irun, sentido Francia, se mantiene cortada, desde las 6.30 horas, al tráfico de camiones de más de 3,5 toneladas, a causa de las protestas de los agrigultores galos.

Según han informado al Gobierno vasco, las autoridades francesas han decidido cerrar el peaje de Biriatou en ambos sentidos debido a las nuevas protestas de los agricultores del país en contra del acuerdo con Mercosur, que en días precedentes generaron largas colas de vehículos en la autopista Bilbao-Behobia.

Además, se ha procedido al corte total de la autopista A-63 en los dos sentidos en Saint Pierre d'Irube, cerca de Baiona, y del acceso vía el Somport, por lo que han recomendado a los camiones que se dirijan desde Euskadi hacia Francia que utilicen como vía alternativa el paso fronterizo de Le Perthus.

El Departamento de Seguridad ha asegurado que personal de Bidegi y de la Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa "vigilarán y tomarán medidas de seguridad" para minimizar las afecciones a la circulación que puedan producirse en el lado español de la frontera.

Además, el Gobierno Vasco proporcionará información a través de los Paneles de Mensajería Variable (PMV), la página web trafikoa.euskadi.eus, en X @trafikoaEJGV y en el teléfono 011, de atención 24 horas.