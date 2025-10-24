La N-1 se cortará la noche de este viernes en Villabona e Irura por el hormigonado de la pasarela del bidegorri

SAN SEBASTIÁN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa informa de que, con motivo de los trabajos de hormigonado de la pasarela peatonal y ciclista que unirá Villabona e Irura, será necesario cortar totalmente al tráfico la carretera N-1 durante la noche de este viernes al sábado, en ambos sentidos de circulación, a la altura del punto kilométrico 440,5 (Polígono 34).

El cierre se llevará a cabo entre las diez de la noche y las seis de la mañana, con el objetivo de garantizar la seguridad durante los trabajos de hormigonado de la estructura, han señalado desde la institución foral.

El corte se aprovechará además para anclar las barreras de seguridad en sentido Donostia-San Sebastián, por lo que el sentido Vitoria-Gasteiz se reabrirá una vez finalizado el hormigonado, mientras que el sentido a la capital guipuzcoana permanecerá cerrado hasta completar las labores de anclaje.

Durante el tiempo que duren los trabajos, el tráfico se desviará por los viales de los polígonos industriales paralelos, que estarán debidamente señalizados.