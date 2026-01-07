Covite registra 374 actos de apoyo a ETA en 2025 en su Observatorio de Radicalización, 47 menos que el año anterior

Archivo - Homenaje en Bilbao a un exreso - COVITE - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha registrado un total de 374 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2025 en su Observatorio de Radicalización, un espacio en la web del colectivo en el que se documentan todos los actos relacionados con "la radicalización violenta" en el ámbito del terrorismo de la banda.

Los datos recabados a lo largo del pasado año indican que ha habido 47 actos menos que en 2024, lo cual significa una disminución de un 11% respecto al 2024, en el que detectaron un total de 421 actos de apoyo a ETA y a sus presos, según ha detallado en un comunicado.

Por tercer año consecutivo, Covite ha constatado la "desaparición total" de los 'ongi etorris' a presos de ETA a su salida de prisión, ya que en 2023, en 2024 y en 2025 el colectivo presidido por Consuelo Ordóñez no ha documentado ningún acto de este tipo, lo cual califica como "una buena noticia".

Covite puso en marcha el Observatorio de Radicalización a finales de 2016 para "visibilizar y denunciar que los 'ongi etorris' que se repetían tras cada excarcelación de un etarra causaban un daño profundo a sus víctimas". La desaparición de estos actos "es un paso positivo para las víctimas y para la sociedad", ha destacado Consuelo Ordóñez.

No obstante, han alertado de que la ligera bajada en el número de casos y la desaparición de los 'ongi etorris' "no deben inducir a engaño", ya que el número de actos registrados en 2025 "sigue siendo elevado y pone de manifiesto que la legitimación social de ETA continúa muy presente en el espacio público de Euskadi y Navarra".

A su juicio, "esta conclusión resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el alto número de etarras que han sido excarcelados en los últimos años, lo que ha conllevado la disminución de determinados actos y contextos de movilización que hasta ahora eran más habituales en el entorno de la izquierda abertzale".

A lo largo de 2025, Covite ha comprobado que "el culto a ETA a través de otro tipo de actos sigue muy presente en el espacio público", tal y como reflejan los 374 actos documentados en el Observatorio de Radicalización. Del total de los actos realizados, 141 tuvieron lugar en Bizkaia, 129 en Gipuzkoa, 69 en Navarra, 19 en Álava, 10 en otras provincias y seis en el extranjero, sobre todo en el País Vasco francés.

MANIFESTACIONES, HOMENAJES Y PANCARTAS

Respecto a la tipología de los actos de apoyo a ETA registrados en 2025, 161 fueron de manifestaciones en las que se ha reclamado la excarcelación de los presos, 116 fueron de aparición de pintadas y pancartas de "ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos", 23 de fiestas populares, 39 de homenajes públicos a miembros de la organización terrorista muertos, cinco fueron de homenajes en la vía pública a reclusos de la banda, y los 30 actos restantes se han encuadrado en la categoría de "Otros".

El acto más repetido a lo largo de 2025 han sido los homenajes a los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi. Las pintadas, pancartas y actos públicos en su honor, con motivo del 50 aniversario de su fusilamiento, "se intensificaron de forma notable a partir de los meses de verano y se prolongaron durante el resto del año".

Covite ha reiterado en numerosas ocasiones que "aquellas ejecuciones fueron un crimen cometido por un régimen ilegítimo como lo fue la dictadura franquista y, en ese sentido, ambos fueron víctimas del franquismo".

Sin embargo, también subraya que "la injusticia de sus fusilamientos no borra sus responsabilidades criminales como miembros de ETA". "El juicio ético sobre la violencia que ejercieron y sobre el proyecto político al que sirvieron, que fue el de ETA, sigue siendo pertinente y debe abordarse, ha señalado.

En este sentido, el colectivo ha recordado que la izquierda abertzale "no reivindica a 'Txiki' y Otaegi por haber sido víctimas del franquismo, sino por haber sido miembros de ETA". "Prueba de ello es que no recuerdan de la misma manera a quienes se opusieron pacíficamente a la dictadura y también fueron víctimas del franquismo; al contrario, los ignoran de forma deliberada", ha remarcado, para reiterar que "responde a un objetivo político claro: legitimar a ETA y blanquear su trayectoria criminal".

TERCEROS GRADOS "FRAUDULENTOS"

Sobre los "terceros grados fraudulentos" que otorga el Gobierno Vasco a presos de ETA "sin arrepentir", Covite ha advertido de que la política penitenciaria aplicada a estos presos "sigue avanzando en la dirección marcada por la izquierda abertzale, concediendo progresiones al tercer grado fraudulentas y otros beneficios penitenciarios a terroristas que no han mostrado un arrepentimiento real ni se han desvinculado de la estrategia política de legitimación del terrorismo de la izquierda abertzale".

El colectivo ha señalado que partidos como Sortu y plataformas como Sare "organizan la mayoría de los actos de legitimación del terrorismo" documentados en el Observatorio de Radicalización.

"Esto demuestra que los dirigentes de la izquierda abertzale siguen considerando a los terroristas de ETA como referentes políticos y, al mismo tiempo, les impiden arrepentirse, porque el arrepentimiento supondría cuestionar la trayectoria criminal de ETA", han subrayado.

En este sentido, desde Covite han señalado que "no resulta difícil comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido, ya que, cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale".

"Así ocurrió con el recientemente fallecido Iván Apaolaza, de quien Covite ya advirtió, cuando se le concedió el tercer grado en febrero de 2025, que se encontraba totalmente desvinculado de la izquierda abertzale, y así lo hemos podido constatar también a través de fuentes que trataban con él de primera mano", han asegurado.

Finalmente, Covite ha denunciado "la falta de transparencia" del Gobierno Vasco en relación con la concesión de determinados beneficios penitenciarios. "Pese a que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se comprometió públicamente en el pasado mes de noviembre, en una jornada organizada por la AVT, a mejorar la información a las víctimas del terrorismo, ese compromiso no se está cumpliendo", ha lamentado.

La asociación ha solicitado al Ejecutivo vasco datos sobre cuántos presos de ETA se han acogido al artículo 117 del Reglamento Penitenciario, una vía excepcional que permite a reclusos clasificados en segundo grado disfrutar de beneficios propios del tercero. Según ha denunciado, el Gobierno Vasco "ha rehusado facilitar tanto el número como la identidad de los presos beneficiados, una negativa que no se produce por primera vez".

"No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia", ha recalcado Consuelo Ordóñez.