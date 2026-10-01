'Crash Cómic' abre su convocatoria para jóvenes autores de Álava

Crash Cómic - CRASH CÓMIC

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Dibujantes de Cómic Atiza ha abierto este jueves el plazo para participar en una nueva edición de 'Crash Cómic', el certamen dirigido a jóvenes que estudien, trabajen o residan en Álava, con el fin de apostar por la cultura del cómic local y por ofrecer espacios en los que puedan darse a conocer nuevas autoras y autores.

En una nota, ha señalado que la asociación reúne a profesionales del cómic vinculados a Álava y desarrolla desde hace más de dos décadas proyectos relacionados con la historieta, la edición y la cultura gráfica.

El concurso establece dos modalidades: de 12 a 17 años y de 18 a 30 años. El tema es libre y cada participante podrá presentar hasta tres cómics originales e inéditos, de una página, realizados en euskera o castellano.

La modalidad, de 12 a 17 años, contará con premios de 300, 200 y 100 euros en material de dibujo. En la modalidad de 18 a 30 años, los premios serán de 600, 500 y 400 euros. El cómic ganador de esta última modalidad será publicado, además, en la revista TMEO y todos los trabajos premiados aparecerán en el Diario de Noticias de Álava.

El plazo para participar en el certamen finalizará a las 14.00 horas del 1 de noviembre. Las obras deberán enviarse a concursocrashcomic@gmail.com. Las bases completas pueden consultarse en crashcomic.org.

Con una selección de los trabajos presentados se realizará una exposición en Zas Kultur durante el mes de diciembre y se editará un nuevo número del Fanzine Crash Cómic.

'LEE CÓMIC'

'Crash Cómic' recuperará también su campaña 'Lee cómic/Komikiak irakurri', dedicada a fomentar la lectura de historieta. La imagen de esta edición correrá a cargo de la artista gráfica y animadora Ada Hernáez y se difundirá mediante un cartel y una postal.

Zas Kultur acogerá, asimismo, 'Cinco en línea/Bost lerroan', una exposición que reunirá trabajos de cinco historietistas alavesas que han pasado por distintas ediciones de Crash Cómic: Iratxe Arrilucea, Laura García, Maider Alday, Marina Saiz y Nerea Arizmendi. La muestra recuperará dieciséis trabajos realizados por sus autoras en diferentes momentos, cuando tenían entre 12 y 28 años.

La programación de diciembre incluirá una feria de autoedición y publicaciones independientes en Zas Kultur, concebida como un espacio de encuentro entre autores, colectivos y proyectos vinculados al cómic, los fanzines y la edición independiente.

El resto de actividades de 'Crash Cómic 2026' se dará a conocer próximamente. El certamen cuenta este año con la ayuda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital.