Crecen un 18,9% en Bizkaia los robos con fuerzas en domicilios, con 1.020 sustracciones hasta junio

Archivo - Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de una vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Desciende un 3,9% el total de infracciones penales cometidas en el Territorio (28.349 delitos)

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

Bizkaia registró en los seis primeros meses del año 1.020 robos con fuerza en domicilios, lo que supone un aumento del 18,9% en relación al primer semestre del pasado año, constituyendo el tipo de delito que más aumentó en el Territorio histórico en dicho periodo.

Estos datos se recogen en el balance de criminalidad del periodo enero-junio publicado este viernes por el Ministerio del Interior, que apunta un descenso del 3,9% en el total de infracciones penales cometidas en Bizkaia (28.349 delitos).

El balance anota cuatro homicidios dolosos y asesinatos consumados, lo que supone tres más del único ocurrido en 2024. Además, hubo 10 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (uno más de los contabilizados un año antes).

Por otro lado, hubo 270 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 7,6% más que en el mismo periodo del pasado año. De ellos, 80 fueron agresiones sexuales con penetración (-4,8%) y 190 otro tipo de delitos contra la libertad sexual (+13,8%).

Por su parte, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones aumentaron un 10,5% tras apuntarse 1.437 denuncias. De estos, los robos con fuerza en domicilios fueron 1.020 (+18,9%).

Los hurtos llevados a cabo en Bizkaia fueron 8.706 (-5,8%), las sustracciones de vehículos se elevaron a 212 (+8,2%), los delitos por tráfico de drogas fueron 132 (-12%), los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria ascendieron a 390 (+3,2%) y el resto de infracciones penales convencionales provocaron 9.669 denuncias (-3,7%).

En cuanto a la cibercriminalidad, se formalizaron 6.922 denuncias, lo que supone un descenso del 4,2% en relación al primer semestre del pasado año.