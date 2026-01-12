Crecen un 5,5% las ventas de motos nuevas en Euskadi en 2025, tras matricularse 7.339 unidades

Archivo - Crecen un 19% las ventas de motos nuevas en septiembre en Euskadi, tras matricularse 728 unidades - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El País Vasco matriculó el pasado año 7.339 motocicletas, lo que supone un aumento del 5,5% en relación a 2024, cuando se adquirieron 6.995 motos nuevas, según datos de la Asociación nacional de empresas del sector de dos ruedas, Anesdor.

El aumento de las restricciones de acceso al centro de las ciudades por la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), un clima favorable con menos días de lluvia a lo largo del año en Euskadi y una amplia gama de motocicletas baratas de pequeña cilindrada (la inmesa mayoría de 125 cc), son los posibles motivos de este aumento de ventas, según han señalado a Europa Press fuentes del sector de la dos ruedas.

"La gente compra más motocicletas, pero las más baratas", han explicado desde el concesionario Triumph Bilbao, para destacar que el grueso de las ventas del sector se centra en scooter de 125 cc, mucho más económicas de adquirir y mantener que un turismo. De hecho, siete de los diez modelos más vendidos en el Estado el pasado año son de este tipo de modelos (solo la Zontes 368G, la Voge 900DSX y la Honda ADV 350 se cuelan entre las más matriculadas).

Un fenómeno que se viene repitiendo año tras año es la falta de relevo generacional entre los motoristas. Así, el perfil del comprador de motocicleta es un varón de más de 35 años, siendo casi anecdóticos los jóvenes que se animan a comprar una motocicleta, ya que la inmensa mayoría opta por el patinete eléctrico para desplazamiento cortos, por lo que la venta de ciclomotores en el País Vasco ha quedado reducida a la mínima expresión.

En concreto, se matricularon en la Comunidad Autónoma Vasca el pasado año un total de 186 ciclomotores (por 245 en 2024), lo que representa una caída del 24% en relación con el ejercicio precedente, continuando así la tendencia negativa de las ventas de este tipo de vehículos experimentada en 2024 respecto a 2023, cuando se matricularon 275 unidades.

Por su parte, las matriculaciones de otros vehículos ligeros (cuadriciclos ligeros de baja cilindrada, triciclos...) sumaron el pasado año 372 unidades (por 333 adquiridas en 2024), suponiendo un aumento del 11%.

Otro de los factores que ha podido favorecer las ventas en el País Vasco, según las citadas fuentes, es la climatología, con menos días de lluvia año tras año, lo que favorece el uso y disfrute de este medio de transporte.

También han apuntado desde el concesionario bilbaíno a las mayores dificultades que hay para acceder al centro de las ciudades con la implantación progresiva de las ZBE. "La gente quiere seguir accediendo al centro de los municipios y, si su vehículo no cumple los requisitos medioambientales para ello, la adquisición de una motocicleta que sí pueda acceder en mucho menos gravosa que hacerse con un turismo nuevo", han indicado.

El impulso de las ventas de motos nuevas viene también dado por usuarios que cambian su vieja motocicleta por una "mucho más segura, eficiente y tecnológicamente más avanzada", y por varones de más de 35 años que se entrenan en el mundo de las dos ruedas con vehículos de media cilindrada, en torno a 400 cc, que se pueden conducir con el carné de coche.

Las ventas de motos "grandes", de 1.000 cc o más cilindrada, presentan una cifras de ventas mucho menores, por su mayor coste tanto de compra como de mantenimiento, con seguros que "se disparan" frente a los de las motocicletas pequeñas, han señalado desde Triumph Bilbao.

AUMENTO EN EL ESTADO

En el conjunto del Estado, el sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el pasado mes de diciembre con un total de 18.874 matriculaciones (-23,5%). Este dato, sumado a los registros de todo el año, conlleva que el total de unidades matriculadas en 2025 ascienda a 265.220, lo que implica un crecimiento del 7% respecto a 2024.

En el análisis del mes de diciembre 2025 hay que tener en cuenta que se ve marcado por el destacado crecimiento que experimentó el sector en diciembre de 2024 (+75,5%), debido al aumento de automatriculaciones y de importantes ofertas que las marcas lanzaron al mercado, derivadas del cambio de etapa de homologación Euro5+.

Por mercados, las motocicletas cayeron en diciembre 2025 un 17,5% (8.766 unidades), los ciclomotores cerraron diciembre en negativo también, con un total de 1.104 registros (-34,5%).

Respecto al resto de vehículos de categoría L, los triciclos cerraron diciembre 2025 con datos positivos, con un crecimiento del 29,5% (290 unidades), también fueron positivos los datos de cuatriciclos pesados +39,6% (589 unidades), mientras que cuatriciclos ligeros cerraron en negativo con una caída del 23,7% (325 unidades).

En cuanto al mercado eléctrico, el total de la categoría L cerró diciembre en negativo con una caída del 34,7% (820 unidades), siendo el cierre del año positivo con un incremento del 14% (11.050 unidades).