Cristina Enea de San Sebastián vuelve a acoger, desde el 3 de julio, sesiones estivales de cine al aire libre

Presentación del ciclo de cine al aire libre. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parque Cristina Enea de San Sebastián vuelve a acoger, desde el 3 de julio, la decimotercera edición del ciclo estival de cine al aire libre que organiza la Fundación Cristina Enea.

El ciclo de cine al aire libre de Fundación Cristina Enea de San Sebastián ofrecerá este año todas las sesiones en el parque de Cristina Enea con motivo del primer centenario de la apertura de este espacio a la ciudadanía.

Este año, además de tener un vínculo con temas ambientales, las películas que se proyectarán harán un guiño al año 1926 o a los parques como entornos que albergan una amplia riqueza ambiental.

Las proyecciones tendrán lugar en Cristina Enea, siempre a las 22.30 horas, y con entrada libre hasta completar aforo. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento donostiarra, Iñigo García, ha subrayado que "este ciclo representa una forma muy especial de entender la cultura en la ciudad: al aire libre, en contacto con la naturaleza y en un espacio que es parte de nuestra identidad colectiva".

"Recuperar el parque de Cristina Enea como único escenario en esta edición refuerza ese vínculo entre patrimonio natural, vida urbana y convivencia", ha afirmado.

Según ha detallado García, la programación de este año incluye títulos "para todos los gustos y edades", desde "el clásico de culto 'El maquinista de la general', hasta la oscarizada 'Belle Époque', pasando por la comedia familiar 'Cariño, he encogido a los niños'".

El edil ha indicado que "cada película estará vinculada a su manera o bien a la naturaleza, o bien al año 1926, o a los parques". En palabras del edil, "propuestas como esta muestran que la cultura ambiental no tiene por qué ser académica o distante; puede ser cercana, compartida y profundamente integradora".

"Este cine de verano es una invitación a vivir la ciudad de otra manera, cuidando el entorno y fortaleciendo los lazos comunitarios en espacios que son de todas y todos", ha sostenido.

El viernes 3 de julio a las 22.30 horas se proyectará 'Cariño, he encogido a los niños' de Joe Johnston (1989); el 10 de julio 'El maquinista de la general' de Buster Keaton y Clyde Bruckman (1926) y el 17 de julio 'Belle Époque' de Fernando Trueba (1992).