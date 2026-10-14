Archivo - La candidata socialistas a diputada general de Álava, Cristina González, interviene durante un acto - Pablo González - Europa Press - Archivo

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de diputado general y diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de Álava, Cristina González, sustituirá a Javier Hurtado como consejero de Turismo en el Gobierno Vasco, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del relevo.

Tal como se conoció este pasado martes, Hurtado será cabeza de lista del PSE-EE por Álava al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, por lo que dejará su cargo de consejero en el Ejecutivo de Euskadi.

El PSE-EE, según las fuentes consultadas y a falta de confirmación oficial, ha decidido que sea Cristina González quien se haga cargo de la cartera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

Nacida en Vitoria-Gasteiz en 1969, González es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, diploma de Estudios Avanzados en Unión Europea y Europa del Este, y es tutora de la UNED del Centro Asociado de la capital alavesa.

En septiembre de 2014 fue elegida secretaria general del PSE-EE de Álava y refrendada en el cargo en septiembre de 2017 y noviembre de 2021. En febrero de 2025, anunció su decisión de no presentarse a la reelección para un nuevo mandato.

Fue miembro de las Juntas Generales de Álava en la legislatura 2007-2011 y portavoz del grupo socialista en esta institución desde junio de 2011 hasta las elecciones municipales y forales de 2015. También ha sido parlamentaria vasca de mayo de 2009 a enero de 2012.