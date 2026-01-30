Cuatro proyectos vascos representarán a Euskadi en los Premios de la Semana Europea de Prevención de Residuos

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao, ha entregado este viernes los diplomas - ENDIKA PORTILLO-IREKIA

La Diputación Foral de Álava, la empresa Gamesa Gearbox de Mungia, el Barco Museo Ecoactivo Mater de Pasaia, y el CIFP Mendizabala LHII de Vitoria-Gasteiz han sido las candidaturas ganadoras de la 'Semana Europea de Prevención de Residuos 2025' y competirán representando a Euskadi en la final europea de esta iniciativa, que se celebrará en junio de 2026.

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao, ha entregado este viernes los diplomas correspondientes a este recomocimiento a las cuatro candidaturas ganadoras, en un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz.

La distinción ha sido recogida por Saray Zárate Fernández de Landa (Diputación Foral de Álava), José Luis Herrero (Gamesa Gearbox), Izaskun Suberbiola (Mater) y Marce Espinosa (Centro de FP de Mendizabala).

El viceconsejero ha destacado que este reconocimiento tiene un "significado especial" porque permite poner "rostro y nombre" a proyectos concretos, que demuestran que la prevención de residuos "es una realidad que se construye día a día, desde ámbitos muy diversos".

En la categoría de administraciones públicas, la Diputación Foral de Álava ha resultado ganadora con la iniciativa 'Re-Viste tu Mente', que plantea una respuesta integral al creciente problema del residuo textil, combinando acciones de sensibilización social y propuestas prácticas de reutilización.

La diputada foral Saray Zárate ha afirmado que "es fundamental que como institución sigamos trabajando y demostrando que la prevención empieza por los gestos cotidianos". "Poner en valor que las pequeñas acciones pueden impulsar grandes transformaciones en nuestros hogares, en el consumo y en la forma de dar nuevas oportunidades a las prendas", ha añadido.

APARATOS ELECTRÓNICOS

En la categoría de empresas e industrias, la candidatura ganadora ha sido la de Gamesa Gearbox, empresa con presencia en Zamudio, Mungia y Asteasu, que presentó una campaña interna de concienciación orientada a reforzar la prevención de residuos y la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El director de la unidad de negocio, José Luis Herrero Santidrian, ha afirmado que el reconocimiento recibido "refleja nuestro firme compromiso con la prevención de residuos y la reutilización inteligente de recursos".

Por su parte, en la categoría de asociaciones y ONG, el reconocimiento ha recaído en el Barco Museo Ecoactivo MATER, por la iniciativa 'Zero Zabor Uretan', una acción de sensibilización sobre los residuos marinos que ha alcanzado una amplia implantación territorial, al recorrer ocho puertos de la costa vasca y extenderse a 17 municipios.

En palabras de Izaskun Suberbiola, directora del proyecto, esta iniciativa "representa el trabajo colectivo por una mar sana, basado en la educación, la sensibilización y la acción compartida para hacer frente a una contaminación cada vez más presente, las basuras marinas".

El CIFP Mendizabala LHII, en la categoría de centros educativos, ha resultado premiado por su iniciativa 'Política activa de reutilización y solidaridad'. El centro desarrolló un sistema de redistribución de mobiliario y de equipos eléctricos y electrónicos que prioriza su reaprovechamiento y evita su eliminación prematura.

Durante la recogida del diploma, el director, Marce Espinosa, ha afirmado que no pensaba que las actividades que realizában en el CIFP MENDIZABALA LHII "fueran merecedoras de ningún reconocimiento", y ha destacado que este centro trabaja con la convicción de que hay que "fomentar la sostenibilidad".

En esta 17ª edición, la 'Semana Europea de Prevención de Residuos', celebrada el pasado mes de noviembre, ha puesto el foco en la generación y gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), ya que es la fracción de residuos que más rápido crece en la Unión Europea.

En el marco de la iniciativa, se han ejecutado más de 13.000 acciones en todos los países miembros de la UE, orientadas a promover la reducción, la reparación y la reutilización de este tipo de residuos.