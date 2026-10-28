Las cuentas vascas inician su tramitación parlamentaria, que culminará el 21 de diciembre con su aprobación definitiva

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, entrega el proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2027 a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para 2027 ha iniciado este miércoles su recorrido parlamentario tras su entrega formal a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, por parte del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou. Con este acto se abre la tramitación de unas cuentas que marcarán la acción del Gobierno Vasco durante el próximo ejercicio y que serán aprobadas definitivamente en un pleno fijado para el 21 de diciembre.

Durante la entrega, en la que también ha participado el viceconsejero de Política Financiera y Presupuestos, José Enrique Corchón, el consejero ha subrayado que el proyecto presupuestario se sustenta en "la voluntad de consolidar y mejorar los servicios públicos, al tiempo que impulsa las inversiones necesarias para afrontar los grandes retos económicos, sociales y demográficos de los próximos años".

Las cuentas para 2027 alcanzan los 17.629 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al ejercicio anterior. El presupuesto pone el foco en "dar respuesta a las principales demandas de la ciudadanía, reforzar la protección social y dotar a Euskadi de las herramientas necesarias para avanzar en competitividad, sostenibilidad y cohesión social".

Con el registro del proyecto en la Cámara vasca, arranca ahora el proceso de debate y análisis parlamentario de unas cuentas diseñadas para "fortalecer el Estado del bienestar, impulsar la actividad económica y acompañar las transformaciones que marcarán el futuro de Euskadi", ha remarcado el consejero.

En cuanto al calendario para la tramitación del proyecto de Presupuestos, el 26 de noviembre finalizará el plazo de presentación de enmiendas, el 4 de diciembre se celebrará el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad y el 21 de diciembre está fijado la sesión plenaria para el debate final de las cuentas vascas para 2027.