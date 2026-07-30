El CVTTH organiza un reto en redes sociales para lograr 5.000 donaciones de sangre en 15 días

Archivo - Autobús de donación de sangre - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) ha puesto en marcha un reto en redes sociales para conseguir entre 4.000 y 5.000 donaciones de sangre en 15 días, dado que, según reconocen desde el propio organismo, agosto "suele ser el mes más delicado" en donación y las altas temperaturas y el calor "complican" que la ciudadanía se anime a realizar ese acto solidario.

La jefa de la Unidad de Gestión Clínica del CVTTH, Laura Biritxinaga, y la responsable de promoción de la Asociación de Donantes de Sangre de Álava, Aiala Elorza Sarasola, han indicado a Europa Press que se necesitan entre 350 y 400 donaciones diarias en la comunidad autónoma vasca para mantener las necesidades de toda la Red Transfusional en cuanto concentrados de hematíes y plaquetas.

Elorza ha apuntado que en verano "hay bastantes días" que no se alcanzan esas 350 ó 400 donaciones diarias, y ha reconocido que "es complicado", mientras que durante el resto del curso "es una cifra que más o menos todos los días se intenta conseguir". En ese sentido, ha incidido en que "durante el curso es más fácil lograr ese nivel de donación ideal de 350 a 400 extracciones de sangre diarias, pero que en verano es "más complicado".

Como consecuencia, en época estival se suele alertar de que la donación baja, debido a que coincide con periodos vacacionales o de cambio de rutinas, por ejemplo, y la jefa de la Unidad de Gestión Clínica del CVTTH ha reconocido que la tendencia se mantiene "de momento similar, a la espera de agosto, que suele ser el mes más delicado", a lo que suma también, según ha admitido, que "en esta temporada, el calor, las altas temperaturas, también está complicando la donación".

Por ello, a fin de poder actuar en intervenciones quirúrgicas, accidentes o atención a pacientes oncológicos, por ejemplo, para lo que es necesario contar con sangre a diario, es habitual que se realicen campañas de concienciación sobre la donación de sangre.

RETO EN REDES SOCIALES

En esa línea, Biritxinaga ha subrayado que "ahora mismo", el Centro Vasco de Transfusión tiene en marcha una campaña que ha establecido un reto en redes sociales para conseguir 4.000 ó 5.000 donaciones en un plazo de 15 días.

Los interesados en donar sangre disponen de tres puntos fijos de donación en Euskadi en la calle Manuel Lekuona de San Sebastián, en el ambulatorio de Olaguibel en Vitoria-Gazteiz y un tercero en el Centro de Transfusiones en Usansolo, ha explicado Biritxinaga.

A estos puntos fijos se suma igualmente el autobús de donación que recorre las diferentes ciudades y plazas para animar a las personas a donar su sangre. Estos puntos móviles y autobuses cambian de lugar cada pocos días por pueblos y barrios de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

La sangre donada se divide en tres componentes. Por una parte, los hematíes o glóbulos rojos, que se mantienen hasta 42 días refrigerados, por otra las plaquetas, que caducan a los siete días, y por último, el plasma, que se congela por un periodo de unos dos años, según ha explicado la jefa de la Unidad de Gestión Clínica del CVTTH.

En cuanto al perfil de la persona que puede donar, Biritxinaga ha explicado que lo único que se precisa es estar en el rango de edad entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud.