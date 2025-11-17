Cyberzaintza lanza una campaña para la prevención de posibles estafas 'online' en 'Black Friday' y 'Cyber Monday'

La Ertzaintza detectó 19.379 (EUROPA PRESS) -

La Cyberzaintza, la Agencia Vasca de Ciberseguridad, ha lanzado este lunes una campaña de concienciación a la ciudadanía, bajo el lema "Respira. 1, 2, 3. Clic", en la que ofrece una serie de recomendaciones a las ciudadanía para hacer compras seguras y prevenir posibles estafas 'online' con motivo de 'Black Friday' y 'Cyber Monday'. La Ertzaintza detectó en los nueve primeros meses del año 19.379 delitos informáticos en Euskadi, de los que 17.099 son estafas informáticas.

Con la finalidad de garantizar unas compras seguras, la Ertzaintza y Cyberzaintza recomiendan a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir una serie de consejos para protegerse de las estafas, coincidiendo con el incremento de las compras a través de Internet durante las campañas del 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', así como en las fechas navideñas.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha informado en un comunicado que, durante estas semanas, suele registrarse un aumento significativo de los delitos relacionados con el comercio digital, ya que las redes de ciberdelincuentes intensifican su actividad aprovechando el volumen de transacciones 'online' y la búsqueda de grandes descuentos por parte de consumidores.

Las próximas campañas de descuentos han comenzado ya de cara a la celebración del 'Black Friday' (originalmente celebrado el día 28 de noviembre) y continuarán hasta el lunes, 1 de diciembre, con el 'Cyber Monday', dos de los eventos más esperados del año para realizar compras con descuentos, tanto en tiendas físicas como en línea.

Actualmente, una de cada cuatro infracciones penales conocidas por la Ertzaintza se produce a través de Internet. Concretamente, en los nueve primeros meses del año, la Ertzaintza ha registrado 19.379 delitos informáticos en Euskadi, de los que la gran mayoría, 17.099, corresponden a las estafas informáticas, cifra que aumenta año a año.

Uno de los métodos más frecuentes de ciberestafa es el 'phishing', que consiste en el envío masivo de correos electrónicos o mensajes que enlazan a sitios web falsos, imitando a tiendas o comercios reales, con la finalidad de obtener datos personales o bancarios de las víctimas.

"RESPIRA. 1, 2, 3. CLIC"

Por todo ello, la Agencia Vasca de Ciberseguridad lanza este lunes su nueva campaña de concienciación a la ciudadanía bajo el lema "Respira. 1, 2, 3. Clic". Con un tono cercano y práctico, la iniciativa invita a seguir tres verificaciones rápidas y fáciles de recordar que cualquier persona puede aplicar en segundos para reducir riesgos y comprar con más seguridad, de una forma más consciente y desde la confianza de haber realizado una serie de comprobaciones previas.

La campaña se dirige a toda la ciudadanía, tendrá tres semanas de duración y estará presente en medios digitales, redes sociales y en la web de Cyberzaintza donde se ofrecen infografías y contenidos prácticos para comprar con confianza.

CONSEJOS

Además Ertzaintza y Cybertzaintza ofrecen a la ciudadanía una serie de consejos prácticos y medidas de autoprotección para que las compras 'online' se hagan de forma más segura y fiable.

De esta forma, recomiendan que se piense antes de hacer clic: "Ten cuidado con los anuncios de ofertas que animan hacer clic en los enlaces; no hagas clic, teclea en tu navegador la dirección del sitio 'web' oficial para verificar que la oferta sea legítima".

También aconsejan protegerse al usar WiFi públicas: "Aunque la 'web' sea segura, te expones a la acción de terceros. Sobre todo, no introduzcas datos personales ni financieros como tu usuario y contraseña de acceso a tu banca online. Antes de comprar, desconéctate de WiFi públicas".

Otro consejo es que se compruebe la barra de direcciones del navegador: "Asegúrate de que estás en la 'web' de la página oficial donde quieres comprar y no en una falsa". También se debe echar un vistazo para ver si la dirección 'web' del comercio electrónico es segura: "La URL debe comenzar con "https://" o "shttp://".

Asimismo, proponen verificar la información sobre la existencia del dominio: "Si el dominio es muy reciente y está registrado a nombre de una entidad misteriosa, tus sospechas estarán justificadas"; y que se confirma si la tienda 'online' es fiable: "Antes de comprar, busca opiniones online para verificar su fiabilidad. Si es una tienda fiable dará información de contacto, dirección física, tendrá todo tipo de opiniones y recomendaciones, etcétera".

Otra forma de proteger ante las estafas es la revisión de la política de devoluciones, con especial atención a la letra pequeña, o comprar online sin usar tu tarjeta de crédito: "Te recomendamos usar tarjetas virtuales, PayPal u otra cartera virtual".

También se tiene que tener precaución con la cuenta bancaria, mediante la revisión periódica de los movimientos por si hay actividad sospechosa; e instalar un gestor de contraseñas: "Crea contraseñas diferentes, aleatorias y robustas para cada comercio electrónico y utiliza la autenticación multifactorial siempre que sea posible".

Por último, se debe mantener actualizados los dispositivos: "Actualízalos a la última versión disponible de su sistema operativo y asegúrate de que estén libres de 'malware' e infecciones, y utiliza un antivirus".

Por último, en el caso de ser víctima de una estafa o detectar un intento de fraude, se aconseja presentar una denuncia en una comisaría de la Ertzaintza o a través de Internet, adjuntando toda la información posible (mensajes, correos, capturas de pantalla, comprobantes de pago, etc) para facilitar la investigación.