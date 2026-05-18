Cyberzaintza obtiene el reconocimiento para certificar en ciberseguridad a las administraciones públicas en Euskadi

Archivo - Una campaña de Cyberzaintza - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Cyberzaintza, la Agencia Vasca de Ciberseguridad, ha obtenido el reconocimiento del Centro Criptológico Nacional (CCN), como Órgano de Auditoría Técnica del Sector Público (OAT), para la certificación de la seguridad exigida por el marco normativo del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito del sector público vasco.

Esta normativa define las medidas de seguridad que deben aplicar las administraciones públicas para proteger la información de la ciudadanía y los servicios digitales que prestan. Cyberzaintza será el único organismo público en Euskadi con esta capacidad de certificación, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Mediante este reconocimiento, se refuerzan las capacidades públicas en materia de ciberseguridad para facilitar que las instituciones vascas puedan avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el ENS.

Dicho reconocimiento garantiza, asimismo, la existencia, dentro del propio sector público, de protocolos "robustos" de imparcialidad, confidencialidad y ausencia de conflicto de intereses entre la entidad certificadora y las administraciones auditadas. Cyberzaintza prestará este servicio, que facilitará y acelerará el proceso de auditoría y certificación a los organismos públicos.

Esta circunstancia facilitará especialmente el acceso de aquellas entidades que todavía no han culminado su adecuación al ENS o que necesitan acompañamiento para iniciar el proceso, resolver dudas o identificar los pasos necesarios para alcanzar la certificación. A partir de ahora, podrán ser certificadas por una entidad pública vasca, conocedora de su realidad administrativa y tecnológica.

De esa forma, se impulsa un marco común de evaluación, acompañamiento y mejora continua en materia de ciberseguridad, homogéneo para todo el sector público vasco.

La obtención de este reconocimiento también tiene un impacto directo en la ciudadanía, dado que servirá para una mayor protección de los datos personales, de la información pública, y de las gestiones que las personas realizan a través de los servicios digitales.

Para Cyberzaintza, el reconocimiento como OAT supone la acreditación oficial de sus capacidades, y de la "solidez" de sus procedimientos internos y la "plena confianza" en sus mecanismos de imparcialidad, confidencialidad y prevención de conflictos de interés.