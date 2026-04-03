Dados de alta los dos afectados por el incendio de un edificio en Azpeitia, cuyos vecinos siguen desalojados

BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas afectadas por inhalación de humo tras el incendio de un edificio en Azpeitia (Gipukoa) ya han sido dados de alta y continúan desalojados los vecinos del inmueble, siete de ellos han sido alojados en un hotel de la localidad y otros con familiares, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

El fuego se originó este sábado, por causas que se desconocen, sobre las tres y cuarto de la tarde en el segundo piso del número 23 de la calle Erdi. Como consecuencia del fuego, tuvo que ser desalojado por completo el edificio y a las cinco de la tarde los Bomberos ya lo habían sofocado.

Dos de los vecinos, un hombre y una mujer, fueron trasladados por inhalación de humo al hospital de Zumarraga, pero unas horas después, el sábado a última hora de la tarde, fueron dados de alta.

Fuentes municipales han señalado que los vecinos no han podido regresar al edificio, que tiene cinco plantas, y siete de ellos han sido realojados por el Ayuntamiento en un hotel de la localidad mientras que otros se han quedado en casa de familiares.

Por otra parte, las mismas fuentes han señalado que está previsto que un arquitecto gestionado por el Ayuntamiento acuda al edificio para evaluar los daños causados por el fuego.