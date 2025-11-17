D'Anjou dará por finalizada la negociación presupuestaria si "no hay voluntad real" de acordar por parte de la oposición

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha afirmado que afronta la negociación presupuestaria que iniciará este lunes con la "predisposición" de acercar posturas con la oposición, aunque ha advertido de que, si aprecia que "no existe voluntad real" de llegar a un acuerdo por parte de EH Bildu, PP y Sumar, dará "por finalizado" el diálogo porque la aprobación de las cuentas ya está garantizada por la mayoría que suman el PNV y el PSE-EE en el Parlamento Vasco.

D'Anjou, en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la ronda de negociaciones presupuestarias con la oposición, ha explicado que en estos contactos con EH Bildu, PP y Sumar se tratarán de identificar "posibles puntos de acuerdo" sobre las cuentas autonómicas.

El consejero ha asegurado que el Gobierno Vasco asiste a estas negociaciones "con una voluntad constructiva y con la mano tendida para llegar a acuerdos". No obstante, ha advertido de que exigirá a la oposición que presente "propuestas serias, realistas y responsables".

En este sentido, ha explicado que si se proponen incrementos presupuestarios de determinadas partidas, estas peticiones deberán ir acompañadas de "los ajustes necesarios para mantener el equilibrio financiero en los presupuestos".

Noël D'Anjou se ha mostrado "convencido" de que, "si hay voluntad para llegar a acuerdos", será posible "avanzar en la búsqueda de consensos" para "fortalecer estos presupuestos" y realizar modificaciones "que redunden en el beneficio de la sociedad de Euskadi".

En todo caso, ha insistido en que "es necesario que las negociaciones sean honestas, claras y sinceras", y ha advertido de que "no podemos alargar el periodo de negociaciones infinitamente en el tiempo". "Tenemos que ser eficaces en las negociaciones y no caer en unas dinámicas que nos lleven a prolongar estas negociaciones en el tiempo", ha añadido.

LAS ENMIENDAS, MOMENTO DETERMINANTE

El consejero ha precisado que, por ese motivo, "si hay voluntad real de llegar a acuerdos, seguiremos adelante con las negociaciones y con las conversaciones", pero que si detecta que "no existe esa voluntad real", dará "por finalizado" el diálogo. D'Anjou ha apuntado que el "momento determinante" para adoptar una decisión al respecto es "el periodo de presentación de las enmiendas".

El responsable de Hacienda del Gobierno Vasco ha añadido que acude a estas reuniones con "predisposición" al acuerdo "a pesar de tener la mayoría para sacar adelante este proyecto". En este sentido, ha recordado que los partidos que conforman el Ejecutivo tienen mayoría absoluta en el Parlamento, lo que garantiza la aprobación de las cuentas con independencia de cuál sea el resultado de las negociaciones con la oposición.

"En cualquier caso, podemos estar tranquilos porque tenemos unos presupuestos sólidos, tenemos unos presupuestos ambiciosos y que van a dar respuesta a las necesidades de este país", ha afirmado.