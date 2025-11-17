PP ve "muy difícil" llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco porque sus modelos son muy "diferentes"

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha advertido de que "es muy difícil" que su grupo pueda alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno autonómico, dado que los modelos que defienden uno y otro son muy "diferentes" y que no ha apreciado demasiada "voluntad negociadora" por parte del Ejecutivo.

Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del PP con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha expresado su "sorpresa" por el hecho de que el Gobierno Vasco aún no haya respondido a la propuesta presupuestaria que le entregaron el pasado 24 de octubre.

La dirigente popular ha lamentado que, con esta forma de actuar, el Ejecutivo no haya tenido un "gesto" que pueda contribuir a "la honestidad y la confianza" necesaria en este tipo de negociaciones. "No es el camino. Obviamente, no hemos empezado bien", ha advertido, para añadir que no ha apreciado "mucha voluntad negociadora" por parte del Gobierno.

Además, ha explicado que las propuestas de su partido inciden en cuestiones como la sanidad y la seguridad, en las que plantean incrementos presupuestarios por tratarse de áreas "prioritarias" para el PP, y en las que las cuentas elaboradas por el Ejecutivo no aportan "soluciones".

"ALEJADOS DE LAS NECESIDADES"

La parlamentaria del PP ha denunciado que se trata de unos presupuestos "muy alejados de las necesidades reales de la sociedad vasca" y que "castigan y perjudican a las familias vascas", dado que la cuantía del proyecto "crece muy por encima de la capacidad adquisitiva de las familias".

Esto --ha denunciado-- demuestra que el presupuesto "es fruto de un modelo de izquierdas que no compartimos". Respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo, ha reconocido que "es muy difícil seguir un camino juntos cuando los modelos son tan diferentes".

Laura Garrido ha añadido que las cuentas destinan 30 millones de euros a altos cargos y personal eventual, pero que no contemplan medidas "incentivadoras" para las empresas y autónomos.

Por su parte, el parlamentario Álvaro Gotxi ha afirmado que el PP "no puede concretar exactamente" la cuantía de las propuestas presupuestarias que ha trasladado al Gobierno, dado que no tiene la intención de "comentar públicamente lo que negociamos en privado".