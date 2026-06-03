D'Anjou destaca la "solidez" de la economía vasca ante un grupo de inversores europeos en Amsterdam

La delegación institucional ha mantenido encuentros con entidades financieras y gestoras - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d' Anjou, ha destacado este miércoles, en una reunión con inversores europeos en Amsterdam, la "solidez" de la economía vasca y la confianza que genera en los mercados internacionales.

Este encuentro se enmarca en el viaje de trabajo emprendido esta semana por el Departamento de Hacienda y Finanzas, en el marco de la preparación de una próxima emisión de deuda pública vinculada al Plan Euskadi Eraldatuz 2030.

La delegación institucional, encabezada por el propio D'Anjou, ha mantenido durante la jornada encuentros con entidades financieras y gestoras de inversión de primer nivel como ING, Triodos Bank y Goldman Sachs Asset Management (GSAM), entre otras, según ha informado el Departamento de Hacienda y Finanzas en un comunicado.

El consejero ha estado acompañado del viceconsejero de Política Financiera y Presupuestos, José Corchón; el director de Política Financiera y Previsión Social, Juan Alberdi; la directora general del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), Amaia del Villar; y la directora de Gabinete y Comunicación, Eneritz Bilbao.

ING, uno de los principales grupos financieros europeos con una amplia presencia internacional, ha actuado como entidad facilitadora de los encuentros con inversores. Por su parte, Triodos Bank, dedicado a banca ética y sostenible, ha aportado el enfoque de inversión responsable, mientras que GSAM, una de las mayores gestoras globales de activos, ha representado el interés de los grandes inversores institucionales internacionales.

Durante estas reuniones, el consejero Noël d'Anjou ha realizado una introducción general sobre Euskadi, destacando sus principales magnitudes económicas y su posicionamiento internacional, incidiendo en que la estrategia financiera vasca "es una herramienta clave para hacer realidad esa ambición".

CONFIANZA

Asimismo, ha puesto en valor la "solidez" de la economía vasca y la confianza que genera en los mercados internacionales, recordando que "en nuestras últimas emisiones, la demanda ha superado sistemáticamente la oferta, reflejo de nuestra excelente calificación crediticia y de la fortaleza de nuestro modelo económico".

El viceconsejero Jose Corchón y el director Juan Alberdi han desarrollado, a continuación, la parte financiera de la presentación, centrada en la estrategia de financiación del Gobierno Vasco, la disciplina fiscal y la evolución de sus principales indicadores.

Ambos han trasladado a los inversores la "consistencia" de una política financiera "basada en la prudencia, la diversificación de fuentes de financiación y la presencia recurrente en los mercados".

La jornada ha concluido con la presentación del plan Euskadi Eraldatuz 2030 por parte de Amaia del Villar, directora del Instituto Vasco de Finanzas, que ha explicado los principales instrumentos diseñados para impulsar la transformación económica mediante la colaboración público-privada.

En este sentido, Del Villar ha destacado que este plan constituye "una apuesta estratégica para movilizar inversión hacia proyectos transformadores, reforzar nuestra base industrial y generar nuevas oportunidades atractivas para los inversores internacionales".

Esta gira internacional ha servido también para trasladar a los inversores el alcance del plan Euskadi Eraldatuz 2030, orientado a acelerar la transformación económica mediante la movilización de inversión público-privada. En este contexto, el Gobierno Vasco ha explicado que la próxima emisión de deuda se llevará a cabo en el marco de dicho plan como una emisión extraordinaria, vinculada al refuerzo de la Alianza Financiera Vasca y a la movilización de 1.000 millones de euros adicionales de inversión pública.

Tal y como ha señalado el consejero d'Anjou, esta emisión "no es solo un instrumento de financiación, sino una palanca para impulsar la transformación de nuestra economía y construir el futuro de Euskadi".

A lo largo de la jornada, los inversores han mostrado interés por la combinación de solvencia financiera, estabilidad institucional y capacidad de transformación que caracteriza al modelo vasco. El Ejecutivo ha valorado de forma positiva este primer día de contactos, destacando la receptividad del mercado y la continuidad del interés inversor internacional en Euskadi.

La agenda continuará este próximo jueves en Londres, donde la delegación del Gobierno Vasco mantendrá nuevas reuniones con diferentes inversores institucionales, con el objetivo de seguir reforzando la confianza en el emisor vasco y preparar las condiciones de la próxima salida a los mercados.