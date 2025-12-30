Archivo - Dantz Festival celebrará su décima edición los días 28 y 29 de agosto de 2026 en el Anfiteatro de Miramón - DANTZ - Archivo

SAN SEBASTIÁN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dantz Festival celebrará su décima edición los días 28 y 29 de agosto de 2026 en el Anfiteatro de Miramón, uno de los espacios más emblemáticos de San Sebastián y un "clásico" del festival de música electrónica.

Desde su nacimiento en 2017, Dantz ha acogido a algunos de los artistas más influyentes de la escena internacional, "combinando propuestas clásicas del techno, mayores exponentes de la electrónica de vanguardia y nuevas narrativas audiovisuales en diálogo con el espacio urbano y natural de Donostia", han señalado desde la organización.

A lo largo de sus nueve ediciones, Dantz Festival ha acogido a figuras como Jeff Mills, Nina Kraviz, Blawan, John Talabot, DVS1, Dr. Rubinstein, Lena Willikens, Rene Wise, DJ Python, Surgeon, Ellen Allien, Rival Consoles, Nathan Fake, Red Axes, Octave One, Overmono, Helena Hauff, Carista, Matias Aguayo, Oscar Mulero, Sama' Abdulhadi, Nightmares on Wax o Session Victim, entre otros.

Esta trayectoria artística ha convertido al festival donostiarra en "un espacio de descubrimiento, exploración y enigma musical, reconocido tanto por el público como por la industria". En 2025, fue nominado a Mejor Festival del Año por Vicious Magazine.

Con motivo de su décima edición y ante la alta demanda estimada, ha lanzado un precio especial limitado, previo a la comunicación de los artistas que participarán este año.

Además, más allá de las jornadas principales del festival, Dantz Festival 2026 volverá a desplegar una programación extendida a lo largo de toda la semana en San Sebastián, en colaboración y conexión directa con espacios culturales, clubs, agentes locales y diferentes enclaves de la ciudad. Esta programación paralela incluirá actividades, sesiones, encuentros y propuestas artísticas.