Dantzerti presenta en Errenteria, Bilbao y Eibar 'Egin bedi zure nah-ia' de Asier Zabaleta

Cartel de la obra. - DANTZERTI

SAN SEBASTIÁN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti, presenta en Errenteria, Bilbao y Eibar su montaje fin de grado dirigido por el coreógrafo goierritarra Asier Zabaleta 'Egin bedi zure nah-ia'.

Las funciones serán el miércoles a las siete y media de la tarde en el Centro Cultural Niessen de Errenteria; el 24 de marzo a las seis y media y a las ocho en el Centro Azkuna-Alhóndiga de Bilbao y el 25 de marzo a las siete de la tarde en el Teatro Coliseo de Eibar.

El alumnado de Danza de cuarto curso de Dantzerti preestrena este espectáculo que propone una reflexión sobre la influencia de la Inteligencia Artificial en nuestra vida cotidiana.

La obra se centra en cómo la inteligencia artificial (IA) que "alimentada por la información que le proporcionamos, conoce nuestros movimientos y hábitos, escucha lo que decimos e influye en nuestras decisiones", explican desde el centro en un comunicado.

La propuesta escénica plantea la pregunta sobre si esta presencia omnipresente se ha convertido en un nuevo dios contemporáneo y reflexiona sobre el poder y el beneficio que pocas personas obtienen en este contexto.

'Egin bedi zure nah-ia' es el producto de cuatro meses de trabajo y ha sido tutorizado por la profesora Amaia Cabero, contando además con la colaboración de profesores como Nahia Chamorro, Rita Martin Ramos, Xabino Alkorta, Vanesa Santos, Martin Barandiaran y Ainhoa Areitio.

Además, el espacio sonoro y el diseño de vestuario son creación del propio Asier Zabaleta. El espectáculo es una colaboración entre Dantzerti y el Ayuntamiento de Errenteria, Herri Arte Eskola, Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao y el Ayuntamiento de Eibar. Posteriormente y, junto al resto de montajes de Dantzerti, podrá verse online a través de las plataformas Primeran y ETB On.

Zabaleta es un coreógrafo y creador vasco especializado en danza-teatro, con una trayectoria internacional que incluye su paso por la compañía suiza Alias y la fundación de la Compañía Ertza, con la que ha creado más de 20 obras de sala y calle. Además, ha trabajado y coreografiado para compañías de Rusia, Brasil y España, presentando sus trabajos en más de 20 países.