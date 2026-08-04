Dbus ofrecerá servicios especiales de autobuses durante la Aste Nagusia de San Sebastián

Archivo - El servicio lanzadera entre Illunbe y el centro de San Sebastián crece un 50% estas navidades - DBUS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Dbus de Donostia-San Sebastián ofrecerá servicios especiales de autobuses durante la Semana Grande donostiarra de este año que comienza el sábado y se prolongará hasta el 15 de agosto. Habrá servicios búho a los barrios todos los días hasta las cinco de la mañana que se prolongarán hasta las seis los sábados y hasta las siete el viernes 14, víspera del Día de la Virgen.

En un comunicado, desde Dbus han señalado que todos los días de Semana Grande se reforzarán los servicios de autobús de todas sus líneas.

Además, se modificarán recorridos y paradas por cortes al tráfico en el Boulevard, ya que esta zona será festiva. Durante los cierres del Boulevard las líneas 5-Benta Berri, 16-Igeldo, 18-Seminarioa y 25-Benta Berri-Añorga que realizarán la parada final en Urbieta 6-20.

Se suprimirán también las paradas Avenida Libertad 31, Okendo, Boulevard y Plaza Gipuzkoa. Las líneas 8-Gros-Intxaurrondo y 29-Hego Intxaurrondo Sur realizarán la parada final en la calle Legazpi y se suprimirá la parada del Boulevard.

Las paradas Avenida Libertad 19 y Avenida Libertad 15 se trasladarán a Avenida Libertad 3. En la línea 13-Altza, la parada Avenida Libertad 21 se trasladará Avenida Libertad 3.

La línea 19-Aiete-Bera Bera realizará parada final en Urbieta 6 y no parará en Okendo y Plaza Gipuzkoa. Las líneas 21-Amara-Mutualitateak, 26-Amara-Martutene y 28-Amara-Ospitaleak realizarán la parada final en Urbieta 6-12. Se suprimirán las paradas de Okendo y Boulevard.

La línea 31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza parará en la plaza Gipuzkoa en vez de en el Boulevard. Asimismo, debido a una manifestación, de 17.00 a 19.00 horas, aproximadamente, el sábado las líneas 8, 13, 14 y 29 solo podrán llegar hasta Paseo Colón haciendo paradas finales en Miracruz-Pinares o Iparragirre (L8). Las líneas 9 y 42 harán parada final en el Puente Santa Catalina. Las líneas interzonales se desviarán de manera puntual sin circular por la Avda. Libertad.

El martes 11 de agosto el Boulevard se cerrará desde las 15.00h hasta finalizar la Bizikletafesta (19.30 horas aproximadamente). En este tramo las líneas 5-Benta Berri, 16-Igeldo y 25-Benta Berri-Añorga: realizarán la parada final en Okendo y las líneas 8-Gros-Intxaurrondo y 29-Hego Intxaurrondo Sur en calle Legazpi. Se suprimirán las paradas Boulevard, Avda. Libertad 19 y Avda. Libertad 15. Realizará parada también en Avda. Libertad 7.

SERVICIOS BÚHO

También habrá servicios especiales de Dbus a los barrios tras los fuegos artificiales hasta la una menos diez de la madrugada y a partir de las 01.00 horas comenzarán los servicios Búho DBus desde el Boulevard hacia los barrios. Los sábados 8 y 15 de agosto, estos servicios Búho se prolongarán hasta las seis de la mañana y el viernes 14, Víspera de la Virgen, hasta las siete, enlazando con los primeros servicios de la mañana.

El resto de los días (9, 10, 11, 12 y 13 de agosto) habrá servicios Búho hasta las cinco de la mañana. Por otro lado, debido a eventos en el Antiguo, el domingo 9 de agosto de 08.30 a 21.30 horas, aproximadamente, la línea 5-Benta Berri no podrá circular por la calle Matia. Las paradas de Matía, Benta Berri y R.M. Azkue se trasladarán a Zumalakarregi 10, Ambulatorio y Magisterio.

Además, debido a la ocupación de Illunbe por los toros, los días 12, 13, 14 y 15 de agosto no habrá servicio lanzadera entre Illunbe y el Centro.