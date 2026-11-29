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SAN SEBASTIÁN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Dbus de San Sebastián ofrecerá este domingo un servicio especial de autobuses con motivo del partido entre Real Sociedad y Sevilla FC, que se disputará en el estadio de Anoeta de la capital guipuzcoana.

Dbus prestará servicios especiales de autobuses desde los distintos barrios hasta Anoeta para el partido de fútbol entre la Real Sociedad y el Sevilla FC a las 21.00 horas. Desde el Boulevard y Urbieta las Líneas 28, 26 y 21 y línea especial FT ofrecerán servicios cada pocos minutos desde las 20.00 horas.

En Gros saldrán desde el Ambulatorio autobuses con paradas en Avenida Navarra, Ategorrieta, Gran Vía, Paseo Colón y Estaciones Renfe-Bus de la Línea 17 y línea especial FT cada 10-15 minutos desde las 20.00 horas.

En Antiguo se ofrecen servicios con salidas desde Lugaritz 27, con paradas en avenida Tolosa, Zumalakarregi y Pío Baroja de la Línea especial FT, cada 10 minutos, desde las 19.30 hasta las 20.50 horas.

Desde Altza habrá servicios desde Santa Bárbara (Altza), con paradas en Altza y cinco minutos después en Larratxo de la Línea especial FT a las 20.00 horas. Desde Intxaurrondo y Egia habrá servicios desde Txara-Zarategi, con paradas posteriores en Egia, Loiola y Riberas de la Línea especial FT, a las 20.00, 20.15 y 20.30 horas.

También habrá servicio de la línea especial FT desde Pasai San Pedro 25 (Bidebieta), con paradas en Juan XXIII, Kontadores, Alto Miracruz, Ategorrieta, Gran Vía, Paseo Colón y Estaciones Renfe-Bus a las 20.10 oras y servicios habituales de la línea 26 desde Martutene y Loiola a las 19.50, 20.10 y 20.30 horas.

Por último, en Aiete funcionarán los servicios habituales de la línea 31 hasta Anoeta cada 60 minutos. Tras la finalización del encuentro se ofrecerán servicios especiales a todos los barrios.

Por motivos de seguridad, la zona permanecerá cerrada, por espacio de 15 minutos, tras la finalización del partido. Los servicios a los barrios saldrán una vez finalizado dicho periodo.