Dbus de San Sebastián ofrecerá un servicio especial de autobuses a Anoeta para el partido entre la Real y Rayo Vallecano

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SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dbus de San Sebastián ofrecerá un servicio especial de autobuses al estadio de Anoeta con motivo del partido que se disputará entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano este próximo domingo.

Con motivo del encuentro, que tendrá lugar a las cuarto y cuarto de la tarde, y debido a la ocupación del Boulevard por la Behobia-San Sebastián, las salidas de Dbus se realizarán desde Urbieta 12.

Las líneas 28, 26 y 21 y línea especial FT saldrán cada pocos minutos desde las 15.15 horas desde el Ambulatorio de Gros, con paradas en Avda. Navarra, Ategorrieta, Gran Vía, Paseo Colón y desde Estaciones Renfe-Bus habrá autobuses de la Línea 17 y línea especial FT cada 10-15 minutos desde la misma hora también.

En el Antiguo, los servicios con salidas desde Lugaritz 27, con paradas en avenida Tolosa, Zumalakarregi y Pío Baroja y la Línea especial FT saldrán cada 10 minutos desde las 14.45 horas hasta las 16.05 horas.

Desde Altza habrá servicios desde Santa Bárbara con paradas en Altza y 5 minutos después en Larratxo y la Línea especial FT a las 15.15 horas.

Desde Intxaurrondo y Egia partirán servicios desde Txara-Zarategi, con paradas posteriores en Egia, Loiola y Riberas y la Línea especial FT, a las 15.15, 15.30 y 15.45 horas.

Desde Bidebieta, Herrera, Intxaurrondo Viejo y Ategorrieta habrá servicios con paradas en Juan XXIII, Kontadores, Alto Miracruz, Ategorrieta, Gran Vía, Paseo Colón y Estaciones Renfe-Bus y Línea especial FT a las 15.25 horas.

Desde Martutene y Loiola habrá servicios habituales desde Martutene y Loiola con la línea 26 a las 15.10, 15.30 y 15.50 horas y desde Aiete servicios habituales de la línea 31 desde Aiete (Cumbre), por Paseo de Aiete, Oriamendi y Begiristain, hasta Anoeta, cada 60 minutos.

Tras la finalización del encuentro se ofrecerán servicios especiales a todos los barrios. Por motivos de seguridad, la zona permanecerá cerrada durante los 15 minutos posteriores a la finalización del partido. Los servicios a los barrios saldrán una vez finalizado ese periodo.