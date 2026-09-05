Decretan el ingreso en prisión del detenido por el homicidio de Barakaldo tras comparecer ante el juez

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BILBAO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Barakaldo ha acordado este sábado el ingreso en prisión provisional del hombre, de 48 años de edad, que fue detenido acusado de disparar el pasado jueves a otro varón, al que causó la muerte.

Según ha informado el TSJPV, el detenido, que ha comparecido a lo largo de la mañana de este sábado ante el juez, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial y, en principio, y sin perjuicio de ulterior calificación durante la instrucción, se le imputa un delito de homicidio. La causa va a seguir su instrucción en un juzgado de Barakaldo.

El suceso ocurrió sobre las ocho y media de la tarde del pasado jueves en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde la víctima fue disparada varias veces con una escopeta. El presunto autor de la agresión huyó del lugar en un vehículo.

Varios recursos policiales se trasladaron al lugar, así como personal sanitario, que atendió a la víctima, que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció sobre las once de la noche.

Una patrulla localizó al presunto agresor circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde fue detenido por los agentes, que, en un registro del interior del vehículo, encontraron el arma utilizada en la agresión.

El arrestado, también de 48 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza, y este sábado ha pasado a disposición judicial donde el juez ha decretado su ingreso en prisión y, en principio, se le imputa un delito de homicidio. La Ertzaintza, según las primeras hipótesis apunta a un móvil "de carácter sentimental" en el homicidio.