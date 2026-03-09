Una delegación del Parlamento Vasco visita las instalaciones de la Ertzaintza en el Puerto de Bilbao

Una delegación ha visitado las instalaciones de la Ertzaintza en el puerto de Bilbao - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Parlamento Vasco ha visitado este lunes las instalaciones de la Ertzaintza en el Puerto de Bilbao con el fin de conocer la labor que desarrolla la Policía autonómica en esta infraestructura.

La representación parlamentaria ha estado integrada por Josune Escota (PNV), Naiara Fernandez (EH Bildu), Miren Gallastegui (PSE-EE) y Ainhoa Domaica (PP), integrantes de la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad.

La delegación parlamentaria ha sido recibida por personal responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Las parlamentarias han conocido de su mano las dependencias portuarias y el trabajo que la policía vasca desarrolla allí.