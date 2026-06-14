Den Gamle By. National Open-Air Museum Of Urban History And Culture de Aarhus (Dinamarca), Mejor Museo Europeo 2026

Galardonados en los Premios European Museum of the Year Awards (EMYA), entregados en Bilbao - DIP. BIZKAIA

BILBAO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Den Gamle By. National Open-Air Museum Of Urban History And Culture de Aarhus (Dinamarca) ha recibido el Premio al Mejor Museo Europeo de 2026 en los Premios European Museum of the Year Awards (EMYA), entregados este pasado sábado en Bilbao, impulsados por la Diputación Foral de Bizkaia y organizados por Euskararen Etxea y el European Museum Forum.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, participó en el acto de entrega de los galardones, celebrado en el Palacio Euskalduna y considerado uno de los eventos museísticos más prestigiosos de Europa. En la ceremonia, representantes del European Museum Forum reconocieron a los mejores museos europeos.

La entrega de premios puso el broche final a un congreso de cuatro días que ha reunido en Bilbao a profesionales y representantes de museos europeos para reflexionar sobre los retos actuales de los museos, la innovación y su papel en la sociedad.

El gran premio de 2026 ha recaído en el museo Den Gamle By. National Open-Air Museum Of Urban History And Culture de Aarhus (Dinamarca), mientras el Premio Museo del Consejo de Europa ha sido para Young V&A de Londres (Reino Unido); el Premio Kenneth Hudson al Valor Institucional y la Integridad Profesional fue para Museum of Madness Institute de Trate (Eslovenia); y el Premio Museo de Portimão a la Acogida, la Inclusión y la Pertenencia ha sido para Museum of the Rural Civilisation of Mendrisiotto de Stabio (Suiza).

Además, el Premio Silletto a la Participación y el Compromiso Comunitario ha recaído en Alpenstadtmuseum Sonthofen de Sonthofen (Alemania), mientras el Premio Museo a la Sostenibilidad Medioambiental ha sido para Lahti Museum of Visual Arts Malva de Lahti (Finlandia).

El encuentro EMYA 2026 concluyó con una cena celebrada en el Museo Guggenheim. La próxima edición tendrá lugar el próximo año en Bern (Suiza).