El departamento de Cultura de Vitoria aporta 435.000 euros al presupuesto de la Escuela de Artes y Oficios

VITORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado que este año 2026 el Ayuntamiento apoye con 435.000 euros, a través del departamento de Cultura y Educación, a la Fundación Escuela de Artes y Oficios.

Así lo ha indicado en un comunicado el Consistorio gasteiztarra, que es miembro del Patronato, órgano de gobierno y administración de la Escuela, y como tal participa en la financiación de su funcionamiento.

Este año, el presupuesto de la Escuela de Artes y Oficios asciende a 1.214.213 euros, de los que el Ayuntamiento de Vitoria aporta más de una tercera parte.