Archivo - Ambulancia ante un hospital de Osakidetza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud ha acusado a los sindicatos de "retrasar" con sus recursos la puesta en marcha del nuevo servicio de ambulancias, del que ha asegurado que "incorporaba mejoras para las plantillas y una atención más adecuada para las personas pacientes".

A través de un comunicado, el Departamento de Salud se ha referido de esta forma a la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC) de estimar los recursos de los sindicatos y anular las dos licitaciones del transporte sanitario Euskadi, que suman unos 1.400 millones de euros.

El departamento dirigido por Alberto Martínez ha afirmado que en su resolución, dada a conocer este pasado jueves, el OARC "aprecia la necesidad de hacer una mejoría en la redacción de uno de los documentos y solicita argumentar con mayor detalle la razón por la que la administración no puede prestar el servicio con medios propios".

No obstante, Salud ha afirmado que esta resolución "en ningún caso cuestiona la modalidad del servicio, y tampoco concluye que Osakidetza disponga de los medios necesarios para ofrecer este servicio". De hecho --añade el Departamento-- el OARC "reconoce que la necesidad y el dimensionamiento del servicio están acreditados".

A su vez, Salud ha afirmado que este órgano "ha rechazado la mayoría de las objeciones planteadas por los sindicatos sobre las condiciones laborales y de ejecución". Por ello, ha anunciado que va a completar "el único documento cuestionado" por este ente administrativo "para volver a licitar este servicio con todas las garantías".

CORRECCIÓN "DE FORMA"

El Departamento de Salud considera relevante que el OARC haya hecho una aclaración "de forma" con relación al expediente. En este sentido, ha afirmado que atenderá esta petición, que consiste en que la nueva memoria ampliada incorpore las explicaciones que el Departamento ya envió a modo de alegaciones al OARC con la información detallada acerca de la necesidad de que el servicio sea ofrecido mediante esta licitación por falta de recursos propios.

Las explicaciones serán incorporadas a la memoria justificativa del expediente. Por ello, el Departamento de Salud reelaborará a la mayor brevedad dicha memoria y la elevará de nuevo al Consejo de Gobierno.

La decisión del órgano administrativo, según ha explicado el Departamento, "obliga a revisar un trámite esencial del expediente, pero no modifica el objetivo del Departamento: contar con un servicio de transporte sanitario regularizado, estable y con mayores garantías para profesionales y pacientes".

NORMALIDAD

Salud ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, y ha destacado que el servicio de ambulancias "es esencial, sigue activo todos los días, y la asistencia sanitaria está garantizada en todo momento". En este sentido, ha precisado que la revisión administrativa "afecta a la futura contratación, no a la continuidad inmediata de la atención".

El Departamento ha añadido que el nuevo modelo que pretende implantar en este servicio "busca poner fin a una situación de provisionalidad que se prolonga desde hace dos años", tras la rescisión anticipada del contrato con Grup La Pau en noviembre de 2024.

Salud ha acusado a los sindicatos de "retrasar" con sus recursos la puesta en marcha de un servicio "que incorporaba mejoras para las plantillas y una atención más adecuada para las personas pacientes". De esa forma, ha indicado que el pliego incluía, por primera vez, criterios "que las propias asociaciones de pacientes habían diseñado durante el proceso de concurso".

El DEpartamento trabajará de forma "inmediata" en la reelaboración de la memoria justificativa, incorporando las alegaciones presentadas, "corrigiendo la cuestión señalada por el OARC", y elevando de nuevo el expediente al Consejo de Gobierno. El objetivo es agilizar "al máximo" los trámites para poder poner en marcha cuanto antes la nueva contrata de ambulancias.

"La prioridad sigue siendo fortalecer un transporte sanitario de calidad, con mejoras en las condiciones laborales para quienes prestan el servicio, y una atención más segura para todas las personas que lo necesitan", ha añadido.