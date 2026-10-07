Desarticulan una organización dedicada al hurto en supermercados, 5 en Bizkaia, y recuperan 10.000 productos

Operación contra robos en supermercados - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Klopes, ha desarticulado una organización dedicada al hurto sistemático de productos en supermercados de diferentes puntos del territorio nacional, -entre ellos, cinco en Bizkaia-, y a su posterior receptación y comercialización. La Guardia Civil ha recuperado más de 10.000 productos sustraídos, valorados en más de 102.000 euros

La investigación, dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 7 de Bilbao, ha permitido recuperar más de 10.000 productos, principalmente artículos de cosmética, cremas solares, cuchillas de afeitar, desodorantes y botellas de alcohol.

Hasta el momento, han quedado esclarecidos 19 robos ocurridos en Murcia, Bizkaia, Madrid, Valladolid, Guadalajara y Burgos. Asimismo, continúan las gestiones para confirmar otros 35 hechos delictivos presuntamente cometidos en Madrid, Burgos y Álava, a falta de interponer la correspondiente denuncia.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras cinco en Madrid, encontrándose además pendientes cuatro requisitorias de detención.

Según ha explicado la Guardia Civil, la organización presentaba una estructura diferenciada. Por un lado, grupos que se desplazaban por diferentes provincias para cometer los hurtos de manera sistemática y, por otro, una estructura integrada por personas que se encargaban de recepcionar y adquirir los productos sustraídos, con conocimiento de su procedencia ilícita. Posteriormente llevaban a cabo su distribución y reintroducción en el mercado mediante diferentes establecimientos de venta al público.

Dentro del Plan Coopera, la operación se inició tras tener conocimiento de la existencia de varios grupos que, actuando de manera organizada y sistemática, se desplazaban desde la Comunidad de Madrid hasta Bizkaia para cometer delitos, acreditando la comisión en un mismo día de cinco hurtos en establecimientos ubicados en Bizkaia, en Bilbao, Barakaldo y Santurtzi.

El análisis de estos primeros hechos permitió a los investigadores determinar un mismo patrón de actuación y establecer conexiones con otros hurtos cometidos en diferentes provincias del territorio nacional.

Los integrantes seleccionaban principalmente productos no perecederos, de reducido volumen y elevado valor de venta al público y empleaban diferentes métodos para tratar de evitar los sistemas de seguridad de los establecimientos.

Los productos, una vez retirados los dispositivos de seguridad antihurto, eran distribuidos posteriormente a través de diferentes establecimientos para su reintroducción en el mercado.

PRODUCTOS RECUPERADOS

En total, se han realizado dos registros, en los que los agentes han localizado más de 10.000 productos presuntamente procedentes de hurtos cometidos en supermercados, cuya valoración supera los 102.000 euros. Entre los efectos recuperados se encuentran numerosos envases de cremas solares, cuchillas de afeitar, desodorantes, botellas de alcohol y diferentes productos cosméticos.

Los agentes también intervinieron varios bolsos modificados en su interior a modo de jaula de Faraday, empleados presuntamente para evitar la activación de las alarmas de los establecimientos, así como electroimanes y diferentes herramientas destinadas a retirar los dispositivos antihurto de los productos.

Además, se han llevado a cabo cuatro inspecciones, tres de ellas en comercios del tipo droguería-perfumería y la cuarta en un almacén de un distribuidor de productos cosméticos.

Durante estas inspecciones se han localizado productos idénticos a los sustraídos que se comercializaban a precios considerablemente inferiores a los habituales y que se publicitaban como productos "de oferta". Los agentes requirieron a sus responsables la documentación relativa a la adquisición de dichos productos, pero no pudo ser aportada.

La operación Klopes ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Bizkaia, con la colaboración de unidades de la Comandancia de Madrid pertenecientes a las especialidades de Seguridad Ciudadana, Servicio Fiscal y Servicio Cinológico, así como con las gestiones realizadas por la Unidad Técnica de Policía Judicial.