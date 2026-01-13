Descenso de temperaturas y ambiente seco en general, este miércoles en Euskadi

BILBAO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi un frente que hará descender las temperaturas, pero llegará muy deshecho, por lo que apenas lloverá.

En el cielo se irán alternando los intervalos nubosos con algunos tímidos claros y no se descarta que se puedan escapar algunas gotas, pero en general el ambiente seguirá siendo seco. El viento soplará del suroeste al principio, y de cara a la tarde girará a oeste-noroeste en el litoral.

Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en la vertiente cantábrica, donde no superarán los 13 grados, mientras que en el interior rondarán los 10 grados. Las mínimas oscilarán entre los 3 grados en el interior y los 8 grados en la costa.