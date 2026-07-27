El desfile de la ballena de Bilbao se celebrará el 23 de agosto con un guiño al Año Nuevo Chino

Archivo - La ballena Bali al comienzo del desfile en la Plaza Circular de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tradicional desfile de la ballena de Aste Nagusia se celebrará el próximo 23 de agosto, esta vez con un guiño al Año Nuevo Chino, de modo que, junto con la ballena Bali y la comitiva formada por por el Pulpo, el Txangurro, el Besugo y la Txirla, harán acto de presencia un panda, un león chino, una carpa kei y un dragón legendario.

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que, como es habitual, el recorrido comenzará de la Plaza Circular y recorrerá la Gran Vía, dando vuelta y media en la Plaza Elíptica, hasta terminar a la altura de Doctor Areilza.

Junto a los animales, distintas comparsas fanfarrias, batucadas y txarangas pondrán música y ritmo a un desfile que invitará a viajar desde la costa del Cantábrico hasta los fondos marinos.

El desfile de la Ballena comenzará con la fuerza y el ritmo de TrokoBloco, una formación de percusión que, con su batucada y su mezcla de estilos (samba reggae, samba roda, tumbao, reggae, merengue, forró, candomblé, Funky, rumba, ska, maracatú, frevo y muchos más), anunciará la llegada de la protagonista de la cita.

BALI

Bali, la ballena hinchable de 12 metros de largo y 5 metros de altura, que da nombre al desfile, llegará a continuación, portada por marineras y marineros que la hacen bailar arriba y abajo al compás de las olas. La seguirán una comparsa de arponeros, que pondrá en escena distintas coreografías y una fanfarria que interpretará temas como Beti eskamak kentzen y Desde Santurce a Bilbao.

El siguiente personaje en aparecer en escena será el Pulpo, un colorido hinchable que lanza confetti por las patas. Tras sus pasos llegará este año una comparsa de Gaviotas que, con coreografías que simulan el vuelo de las aves, transportarán al público a las costas marinas. Sus bailes darán paso a la llegada de Besugo, un homenaje al Cantábrico que lanza humo por la boca.

Le seguirán la música de Broken Brothers Brass Band, que inundará las calles con ritmos y sonidos de funk, gospel y jazz moderno, y la comparsa Lobas de Mar, dando voz a los oficios femeninos más antiguos de los puertos vascos, como rederas, neskatillas y empacadoras.

Su música dará paso al hinchable Txangurro y sus enormes pinzas, seguido de la txaranga Balea y del cortejo Abysés de Remue Menage. El último hinchable en desfilar será la Txirla, una enorme concha que gira sobre sí misma y de cuyo interior emergen dos artistas, a modo de perlas, para el lanzamiento de confetti.

El colofón lo pondrán la música de Fanfarre Sama Siku y un homenaje al Año Nuevo Chino de la mano de la formación Brotons, que invita a viajar a Oriente con cuatro gigantes elementos hinchables sobre carros que emularán un panda, un león chino, una carpa kei y un dragón legendario, junto a todo un grupo de figurantes.

Desde las 16.00 horas se repartirán bolsas con confetis biodegradables y máscaras con los dibujos de la Ballena y la Txirla, en tres puntos del recorrido: Plaza Circular, Plaza Elíptica y frente al Palacio de la Diputación.

En este último lugar se habilitará un espacio accesible para personas con discapacidad. Será una zona reservada, acotada y señalizada con el símbolo universal de accesibilidad. El Ayuntamiento recomienda acudir con antelación para facilitar el acceso y la ubicación.

Tras el paso de la kalejira, un dispositivo de limpieza municipal se encargará de retirar los residuos y acondicionar el espacio de la Gran Vía y su entorno, partiendo de la Plaza Circular.