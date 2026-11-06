Detectados en Euskadi un positivo de influenza aviar y otro de la enfermedad de Newcastle en aves silvestres

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio de referencia, ha confirmado dos positivos en aves silvestres localizadas en Euskadi, uno de influenza aviar de alta patogenicidad, detectado en Portugalete, y otro de enfermedad de Newcastle en una tórtola turca encontrada en San Sebastián, según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

En un comunicado, la Consejería que gestiona Amaia Barredo ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la sociedad y al sector avícola, ya que los positivos se han detectado "exclusivamente en fauna silvestre y no se han identificado casos ni sospechas en explotaciones avícolas de Euskadi". El riesgo para la población general se considera bajo y no afecta a la seguridad de los alimentos avícolas, ha asegurado el Departamento.

Estas detecciones, ha destacado Barredo, ponen de manifiesto "el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia y la coordinación" entre los servicios de fauna silvestre, las diputaciones forales, Neiker, los laboratorios, los servicios veterinarios oficiales y el personal técnico de Gobierno Vasco.

Además, la consejera ha asegurado que la detección temprana "permite reforzar la prevención y reducir el riesgo de entrada de estas enfermedades en las explotaciones".

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca mantiene una coordinación permanente con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y Elika, la fundación vasca para la Seguridad Agroalimentaria.

Esta actuación conjunta, ha señalado la Consejería, permite "evaluar el riesgo, adoptar las medidas preventivas necesarias y trasladar información rigurosa y homogénea, sin generar una alarma innecesaria".

RECOMENDACIONES

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha recordado que no se deben tocar ni manipular aves silvestres enfermas o muertas, ni permitir que los animales de compañía se acerquen a ellas.

Según aconseja, cualquier hallazgo debe comunicarse al 112, indicando su localización, para que los servicios competentes puedan proceder a su retirada y análisis. Además, se solicita al sector avícola que mantenga la vigilancia y continúe coordinándose con el personal veterinario de las explotaciones y con los servicios veterinarios oficiales.

En esa línea, se recomienda al sector avícola evitar el contacto entre las aves de corral y las aves silvestres, proteger el agua y el alimento frente al acceso de fauna silvestre, reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones, vehículos, equipos, calzado y ropa de trabajo, vigilar diariamente el estado sanitario de las aves y comunicar inmediatamente cualquier incremento anormal de mortalidad, caída de la puesta, reducción del consumo o aparición de signos respiratorios, digestivos o neurológicos.

La comunicación de cualquier sospecha debe realizarse sin demora al personal veterinario de la explotación y a los servicios veterinarios oficiales, ha recomendado la Consejería.

Por último, Amaia Barredo ha destacado "la profesionalidad del sector avícola vasco, veterinarios y veterinarias, de los laboratorios, de los servicios veterinarios oficiales y del personal técnico de Gobierno Vasco". "Su colaboración, junto con la coordinación entre sanidad animal y salud pública, permite ofrecer una respuesta rápida, proporcionada y basada en criterios técnicos", ha concluido.