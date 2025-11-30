Detenida en Aiara (Álava) tras encontrarla en el interior de una vivienda y reconocer que accedió forzando la ventana

Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

VITORIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años fue detenida este sábado como autora de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda unifamiliar de Aiara (Álava) tras encontrarla en el interior de la misma y reconocer que había accedido escalando y forzando una ventana.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron poco antes de las dos de la tarde del sábado, cuando la Ertzaintza fue alertada de que se estaba perpetrando un robo en un caserío de Aiara y que una persona habría entrado en su interior.

Una patrulla desplazada al lugar vio como, en el momento en el que iban a proceder a realizar una inspección de la vivienda, una mujer abrió la puerta y, tras identificarla, les reconoció que habría accedido a ella saltando una valla, escalando hasta el primer piso y forzando después una ventana.

Los agentes observaron que en el interior de la vivienda habría varios enseres revueltos, y ante estos hechos, procedieron a la detención de esta mujer, de 35 años, por un presunto delito de robo con fuerza. Será puesta a disposición judicial en el momento en que se concluya con las oportunas diligencias, según han detallado las mismas fuentes.