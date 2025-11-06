Detenida una empleada de un hotel de Barakaldo (Bizkaia) por coger más de 1.700 euros de la cartera un cliente

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este pasado miércoles a una mujer de 47 años, como presunta autora de un delito contra la propiedad, por apropiarse de 1.705 euros de la cartera que un cliente se había dejado olvidada en la barra del bar de un establecimiento hotelero de Barakaldo (Bizkaia) en la que esta trabaja.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las cuatro de la tarde de ayer, el director de un hotel de Barakaldo alertó a la Ertzaintza de que, tras la queja de un cliente por echar en falta la cartera que se había dejado olvidada en la barra del bar de este alojamiento, había observado por las cámaras de seguridad del establecimiento cómo una empleada habría cogido estas pertenencias.

Acto seguido, una patrulla de la Ertzain-etxea de Sestao se dirigió al lugar y, tras entrevistarse con todas las partes y comprobar los hechos en las grabaciones de las cámaras de seguridad, procedieron a realizar un cacheo superficial a la empleada, encontrándole escondidos en el interior de sus zapatillas 1.705 euros en metálico. La mujer reconoció haber cogido la cartera y manifestó haberla tirado a una papelera, de donde fue recuperada por los agentes.

Ante estos hechos, procedieron a la detención de esta mujer de 47 años, con antecedentes policiales, como presunta autora de un delito contra el patrimonio. La detenida fue trasladada a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, fue puesta en libertad la misma tarde de ayer, a la espera de ser citada por la autoridad judicial.