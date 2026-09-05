Detenida una mujer por intento de homicidio tras atropellar a su pareja en Elciego

Vehículo de la Ertzaintza. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este sábado en Elciego (Álava) a una mujer como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia doméstica, tras atropellar a su pareja con un vehículo.

El suceso ha ocurrido pasadas las 07.30 horas de este sábado, cuando la Ertzaintza ha tenido conocimiento del atropello de un varón en la citada localidad riojanoalavesa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de seguridad ciudadana que ha logrado obtener la descripción del turismo implicado gracias al testimonio de varios testigos.

Asimismo, una ambulancia ha acudido al punto para proporcionar asistencia sanitaria a la víctima y proceder a su posterior traslado al Hospital de Txagorritxu.

Poco antes de las diez de la mañana, una patrulla de la comisaría de Laguardia ha localizado un turismo que coincidía con la descripción dada y que presentaba daños compatibles con el atropello.

De forma paralela, una patrulla de la Unidad de Tráfico de Álava se ha desplazado al centro hospitalario para interesarse por el estado de salud del varón. En el lugar, los agentes han identificado a su pareja sentimental, quien se encontraba junto a él.

Tras entrevistarse con ambas partes, los agentes han constatado la presunta autoría de la mujer en el atropello, el cual se habría cometido con el vehículo de su propiedad que había sido localizado previamente por la patrulla.

Por ello, antes tales evidencias, los agentes han procedido a la detención de la mujer, de 25 años, acusada de un delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica.

La detenida ha sido conducida a dependencias policiales para realizar las diligencias correspondientes y, una vez finalizadas, será puesta a disposición judicial.

El vehículo ha sido trasladado a dependencias policiales a la espera de realizar la pertinente inspección ocular.