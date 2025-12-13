Detenida una persona y cuatro ertzainas heridos en incidentes en una concentración en Bilbao

BILBAO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida en Bilbao por un delito de desobediencia y desórdenes públicos durante incidentes registrados durante una concentración este sábado en Bilbao en favor de Palestina, en los que han resultado contusionados cuatro agentes de la Ertzaintza.

Según han explicado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los incidentes se han producido este mediodía cuando las personas que participaban en una concentración a favor de Palestina han cortado el paso del tranvía y de los vehículos que circulaban por la Plaza Circular y las calles Navarra y Buenos Aires.

Agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar han advertido a las personas concentradas de que debían despejar el lugar. Ante su negativa, han procedido a identificar a una de las personas responsables del acto, que se ha rechazado hacerlo reiteradamente.

En el momento de proceder a su arresto, según ha relatado Seguridad, varias personas concentradas se han "abalanzado" contra los ertzainas para tratar de impedir la detención y les han agredido, por lo que los agentes han tenido que "hacer uso de su bastón policial". Al menos cuatro agentes han resultado contusionados y acudirán a la mutua.

Una persona ha sido detenida por un delito de desobediencia y desórdenes públicos. La Ertzaintza ha procedido al traslado de la persona arrestada, que se ha negado a identificarse, a dependencias policiales y ha iniciado la correspondiente investigación para identificar a las otras personas que han participado en los incidentes.

"HECHOS MUY GRAVES"

El departamento de Seguridad ha condenado "la agresión a los agentes que estaban velando por el orden y la seguridad de la ciudadanía".

"Las personas concentradas no han respetado el orden público, han interrumpido el servicio público del tranvía en un momento de uso masivo por las fechas en las que nos encontramos y han actuado con violencia contra los agentes que estaban en ese momento haciendo su trabajo", ha lamentado.

La Consejería ha reiterado que "este tipo de agresiones son hechos muy graves que la ciudadanía no debería tolerar". Asimismo, ha trasladado su solidaridad a los ertzainas contusionados y ha agradecido, también, la labor de todos los agentes.