Detenida en Vitoria-Gasteiz una mujer por agredir a un hombre en la pierna con un cuchillo

VITORIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido el pasado sábado a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito de lesiones, por agredir a un hombre en la pierna con un cuchillo.

Según el comunicado de la Policía publicado este lunes, los hechos sucedieron poco después de las 11.00 horas cuando la Central de Coordinación Policial recibió una llamada por una pelea entre varias personas con un cuchillo en la calle Pintorería.

Una vez los agentes llegaron al lugar de los hechos, asistieron "rápidamente" a un varón que presentaba una herida sangrante en una pierna. Según relataron la víctima y los testigos, el hombre tuvo una discusión con una mujer que le agredió con un cuchillo. La Policía Local procedió a la detención de la mujer, acusada de un delito de lesiones.